Сборная Сербии по футболу угрожает сняться с Евро 20.06.2024, 15:34

1,638

Из-за кричалок албанцев и хорватов.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович заявил изданию RTS, что FSS направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций Хорватии и Албании за речовки, которые скандировали их болельщики в адрес сербов на матче Евро-2024. Шурбатович даже пригрозил, что сербы могут сняться с турнира.

Матч группового турнира между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоятся 19 июня. Как пишет RTS, во время этой игры болельщики скандировали: «Убей, убей, убей сербов».

«То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это будет означать прекращение участия в соревнованиях. Мы уверены, что они будут наказаны, потому что УЕФА уже ответил на наш призыв отстранить от Евро так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации Хорватии и Албании. Мы не хотим в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как нам быть дальше», — сказал Шурбатович.