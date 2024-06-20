Стратег Пыня
- Игорь Эйдман
- 20.06.2024, 15:47
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Еще одна ошибка невменяемого руководства России.
Путин опять всех переиграл. Из сегодняшних новостей: «Правительство Южной Кореи решило пересмотреть запрет на прямые поставки оружия в Украину после визита Владимира Путина в КНДР и подписания им договора о партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном».
Раньше южнокорейское оружие и военная техника доходили до Украины в ограниченном масштабе через посредников, сейчас ожидается начало прямого военно-технического сотрудничества между Южной Кореей и Украины. При этом Южная Корея — одна из крупнейших стран-производителей современного оружия. Путин — гениальный стратег, разменял ржавые советские болванки из Северной Корее для себя на самое современное южнокорейское оружие для Украины.
Ждем через некоторое время южнокорейское вооружение в массовом порядке на фронте.
Путин и его окружение в очередной раз продемонстрировали, что не понимают очевидных последствий своих действий. Они не мыслят даже на ход вперед, сломя голову бросаются за какими-то кажущимися выгодами, даже не задумываясь о проблемах, которые могут в результате этого возникнуть.
Меня возмущают нытики, которые причитают все время: как может Россия с ее огромными ресурсами проиграть? Да вот так просто — по глупости и проиграет. Накопится критическая масса такого рода ошибок, совершенных ее невменяемым руководством, их количество перейдет в новое качество, и неизбежное поражение в войне станет свершившимся фактом.
Игорь Эйдман, Telegram