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Представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории

  • 20.06.2024, 15:53
Представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории

«Заряженный» автомобиль оказался достаточно экономичным.

Mercedes-Benz S-Class W223 получил новую заряженную версию. Ее создали в немецком ателье Mansory. Подробности новинки раскрыли на его странице в Instagram.

Проект назвали Mansory P950. За основу взяли 800-сильную спортивную версию Mercedes-AMG S63 E Performance, которую трудно назвать медленной.

Цифра в названии авто указывает на мощность гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором — 950 л. с. Пиковый крутящий момент вырос до 1565 Н∙м. Таких результатов добились за счет новых турбин и электронного блока управления, а также спортивного выхлопа.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Mercedes S-Class в истории. К тому же, гибрид достаточно экономичен — 9,2 л/100 км в смешанном цикле.

Тюнинг Mercedes S-Class коснулся и дизайна — его изменили в традиционном стиле Mansory. Седан получил карбоновые капот и обвес, новую решетку радиатора и 22-дюймовые кованые диски.

Салон Mansory P950 отделали кожей, алькантарой и карбоном, причем покупатели могут выбирать яркие и необычные комбинации цветов. Для задних пассажиров установили планшеты.

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