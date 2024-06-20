В Греции белорусские туристические автобусы разрисовали Z-символикой 13 20.06.2024, 16:06

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Видео.

В Греции неизвестные лица оставили отметки в виде символа Z на белорусских туристических автобусах. Об этом инциденте стало известно благодаря видео, опубликованному в TikTok одним из пользователей, который мог быть пассажиром или водителем одного из автобусов. В комментариях к видео пользователь указал, что автобусы, принадлежащие польским или румынским компаниям, не привлекли внимание вандалов и остались нетронутыми.

Беларускія турыстычныя аўтобусы ў Грэцыі размалявалі Z-сімволікай. Відэа падзяліўся карыстальнік TikTok. Ён заўважае, што вандалаў цікавілі менавіта беларускія аўтобусы, бо транспарт палякаў ці румынаў, што стаіць побач, іх не зацікавіў. pic.twitter.com/hld0rG9C8T — Еўрарадыё (@euroradio) June 20, 2024