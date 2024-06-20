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В Греции белорусские туристические автобусы разрисовали Z-символикой

13
  • 20.06.2024, 16:06
  • 9,354
В Греции белорусские туристические автобусы разрисовали Z-символикой

Видео.

В Греции неизвестные лица оставили отметки в виде символа Z на белорусских туристических автобусах. Об этом инциденте стало известно благодаря видео, опубликованному в TikTok одним из пользователей, который мог быть пассажиром или водителем одного из автобусов. В комментариях к видео пользователь указал, что автобусы, принадлежащие польским или румынским компаниям, не привлекли внимание вандалов и остались нетронутыми.

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