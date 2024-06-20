Унижение России состоялось3
- Дмитрий Зотиков
- 20.06.2024, 16:24
- 5,426
Лаврова выгнали как школьника.
Пока россияне надеялись стать придатком великого Китая, Путин сделал страну придатком Северной Кореи. Которая сразу надулась от важности как товарищ Ын в своем бронепоезде. Еще бы. Белый царь стреляет у них снаряды как последний бомж стреляет закурить у важного господина.
Восток, получая дивиденды откуда и не ждал, ликует. И требует в следующий раз приползти на коленях, как ползал в свое время Александр Невский прося ярлык на княжение.
Унижение России состоялось. Мелкий клерк выгоняет российских министров, включая Лаврова, как физрук выгоняет школьников из туалета за курение. Грозя надрать уши и сообщить завучу.
Показные почести ни о чем не говорят. Это как туземному царьку показали бусы и тот радуется.
Мировое турне Белого царя продолжается во Вьетнаме. Что он будет выпрашивать там пока загадка. Возможно, что вьетнамские товарищи подарят ему мазь "Звездочка". Как символ бывшего СССР, в котором ей лечили все болезни, включая слабоумие.
Дмитрий Зотиков, Telegram