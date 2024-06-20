«Палаточник» Гайдукевич предложил объявить в Беларуси дефолт 14 20.06.2024, 16:35

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На законодательном уровне.

«Палаточник» Олег Гайдукевич предложил не отдавать долги правительства «недружественным» странам, а также принять законопроект, по которому не Беларусь будет должницей, а государства, которые ввели санкции против нее.

Об этом «палаточник» заявил после доклада главы Минфина Юрия Селиверстова.

Де-факто Гайдукевич предложил объявить в Беларуси дефолт, да еще и закрепить это на законодательном уровне.