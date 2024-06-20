Как Путин открыл дверь в кладовые войны 2 Аркадий Бабченко

20.06.2024, 16:50

4,824

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Северная Корея — планетарный склад боеприпасов.

Я понимаю, хочется посмеяться изгоями — над Пухляшом, над полоумным Недофюрером. Над тем, что с Зеленским встречается Байден, а с Путиным — Ким, Талибан, Гвинея-Бисау и хуситы в шлепанцах. Над тем, что с одной стороны саммит мира и весь цивилизованный мир, а с другой — Пхеньян и чучхе. Но поездка Путина в Северную Корею — это, к сожалению, совсем не смешно.

Население Северной Кореи — 26 млн человек. Две трети довоенной Украины. Сколько это в частях, с учетом современных реалий сейчас, — можете посчитать сами. Но в сторону трех четвертей уже ближе.

Все это время, все эти послеперестроечные тридцать лет, свободный мир готовился к мирной спокойной радостной веселой легкой жизни. К гей-парадам, защите лягушек, поклонению Грете Тумберг, зеленым технологиям, нанопрорывам и прочему техническому и социальному прогрессу, которые и характеризуют двадцать первый век.

А страна в три четверти населения современной Украины семьдесят лет после окончания Корейской войны точила снаряды. Десятилетиями. Поколениями. Сутками напролет. В три смены. Миллионами человеко-часов. И сколько она наштамповала их за эти десятилетия — одному черту известно.

«Урук-хаи» десятилетиями сидели в своих подземельях и десятилетиями клепали ржавое железо. И превратили свою страну в планетарный склад боеприпасов. Вырубили все деревья — Северная Корея стоит лысая абсолютно. Выкопали все ископаемые. Перевели всю глину, но построили.

Как США превратили свою страну в планетарную лабораторию инвестиций и нанотехнологий, Китай превратил свою страну в планетарный сборочный цех, а Ибица — в планетарную дискотеку, так и Северная Корея превратила себя в планетарный склад дерьма, предназначенного для убийства людей. И Путин этот склад раскрыл.

Мир готовился к празднику и дискотеке, а попал на войну. И у стран-изгоев во внезапно изменившихся условиях вдруг появилось преимущество, которое Европе придется догонять. Если она сама не накроется, конечно, что сейчас становится вполне возможным.

И повлиять на изгоев уже никак невозможно. Черта, за которыми санкции перестают действовать уже давным-давно преодолена. На Северную Корею просто невозможно наложить еще какие бы то ни было санкции. Все уже наложены. Они и так там вареную траву жрут. Средний рост северного корейца примерно на 16 сантиметров меньше, чем средний рост южного. И население в два раза меньше. Они просто не растут и не размножаются. Из-за голодухи. Одна причина — голод. И только. У них у всех там глисты, паразиты, болезни, о которых в первом мире уже не слышали. Но тем не менее они продолжают клепать свое ржавое железо. И остановить их уже никак невозможно.

Как и Иран, как и Талибан, как и хуситов. Это все мусорные страны, которые вбомбить и ввести санкциями — кого — в четырнадцатый век, кого — в середину двадцатого — получилось. Но остановить — уже нет. Они там обустроились и приспособились. И визит Путина в Северную Корею и визит Талибана в Северную Нигерию показывают только одно.

Путин открыл дверь в кладовые войны. Северная Корея будет поставлять ему железо. В первейшую очередь — снаряды. Говорят, уже поставили пять миллионов. Эшелоны идут прямиком со складов на фронт. Европа для Украины нашла пока только полтора, напомню, да и то с оплатами и поставками до конца проблемы пока не решили. А Талибан будет поставлять ему пушечное мясо. Кто чем богат. И для России — это просто отличный вариант.

Да, как и в любой диктатуре, в северокорейской — рабский труд по принуждению под страхом смерти дает плохие результаты. Как и любая другая продукция, военная продукция в диктатуре клепается «на отцепись». Показуха, план по валу, аплодисменты и партсобрания — вот это все. То, что на советском языке называлось «гнать туфту». А на выходе, как всегда, получаются «Жигули».

Да, северокорейские снаряды дерьмо. Каждый пятый меньше калибра на миллиметр, каждый шестой больше калибра на миллиметр, каждый десятый взрывается в стволе, а для оставшихся семи разлет в километр — это норма. Но они есть. И их много. И все они будут у Путина.

Ну, не все, конечно, северокорейцы готовятся к своей войне, но поставлено будет достаточно, чтобы российская военная промышленность смогла перекантоваться какое-то время, пока не нарастит выпуск своего железного дерьма и не сможет заткнуть дыру. А талибов будет достаточно, чтобы не объявлять всеобщей мобилизации и не нервировать граждан РФ. А бабла у них вагон.

И вот все это дерьмо сойдется клином в Украине. Первый мир с миром изгоев. Клин на клин. Европейские технологии и украинские солдаты, с одной стороны. Против хуситов, талибов, вагнеровцев, педофилов, насильников, головорезов, убийц с другой. С северокорейским железом. И оба острия этих клиньев встретятся в Украине.

Да, Rheinmetall нарастит производство. Я уверен. Да, ему понадобится время, но совместными усилиями совместные военные концерны Европы смогут, в конце концов, выйти на уровень, способный обеспечить и паритет, и перевес. Я уверен.

Я уверен, что Европа — ну, опять же, если не накроется, конечно — сможет противостоять этим диким ордам средневековья. И победить их. Но, еще раз, эта битва будет идти на украинских землях. В украинских городах.

И этот ящик Пандоры теперь открыт. Путин по всему миру рукой соскребает все дерьмо, которое в нем есть — железное ли, мясное ли — и кидает в Украину. И Украине придется это все перемалывать и перемалывать. Своими жизнями.

А так-то, конечно, да. Пухляш, Путин, на машине, чучхе, шарики. Смешно.

Аркадий Бабченко, Telegram