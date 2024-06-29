В Беларуси стало больше поддельных денег
- 29.06.2024, 21:28
Чаще всего подделывают доллары.
В первом квартале 2024 года в Беларуси увеличилось количество поддельных денежных знаков по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Об этом сообщает Нацбанк Беларуси. Согласно данным, приведенным на официальном сайте, в первом квартале 2024 года банковские работники выявили 186 поддельных банковских знаков, из которых 184 — банкноты, 2 — монеты.
В разбивке по валютам среди поддельных денежных знаков лидирует доллар США — 157 случаев в первом квартале 2024 года. Причем в 89,2% случаев это были купюры номиналом 100 долларов. За аналогичный период 2023 года случаев подделки долларов было зафиксировано заметно меньше — 121.
В сравнении с первым кварталом 2023 года общее количество подделок увеличилось на 27,4%.
Также в первом квартале текущего года было зафиксировано 16 случаев подделки российских рублей, 10 — евро, 3 — белорусских рублей.