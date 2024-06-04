В Казахстане нашли уникальные артефакты 2000-летней давности 4.06.2024, 3:21

Наследие малоизвестной цивилизации.

В Туркестанской области на юге Казахстана археологи обнаружили курганы, в которых были золотые украшения, наконечники стрел и большое бронзовое зеркало.

Эти артефакты, по мнению исследователей, были созданы во времена государства Канджу, существовавшего с пятого века до нашей эры по четвертый век нашей эры.

Согласно переведенному заявлению регионального правительства Туркестана, находки свидетельствуют о высоком уровне мастерства региона. В эпоху Канджу велась торговля с древним Римом, древним Китаем и Кушанской империей. Бронзовое зеркало, найденное в одном из курганов, имеет характерный стиль династии Хань, правившей с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Такие предметы высоко ценились по всей Евразии, и находка зеркала указывает на богатство и влияние женщины, с которой оно было похоронено.

Команда из Университета имени Озбекали Жанибекова и местные правительственные археологи обнаружили новые находки в трех курганах в Ордабасинском районе. Хотя два кургана были разграблены в древности, третий сохранил ценные реликвии. Среди артефактов были брошь в римском стиле (фибула), крупный и мелкий бисер, глиняный кувшин, ботинок, пряжка ремня, наконечник стрелы для ловли птиц и две золотые серьги, датируемые первым веком до нашей эры.

Особенно примечательны серьги, изготовленные из золота и инкрустированные бирюзой и рубинами. Они имеют форму полумесяца и символизируют луну.

Руководитель экспедиции, археолог Александр Подушкин из Университета Озбекали Жанибекова, отметил, что государство Канджу представляло собой федерацию разных народов, включая кочевые группы сарматов, хунну и саков. Расположение городов Канджу на Великом шелковом пути обеспечивало им дипломатические и торговые связи с другими древними цивилизациями.

Подушкин сообщил, что все найденные артефакты будут выставлены в Национальном музее Республики Казахстан в Астане. Эти находки не только обогащают наши знания о культуре и истории региона, но и подчеркивают его значимость в древнем мире.