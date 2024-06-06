«Два-три месяца»: Путин назвал условие окончания войны в Украине 6.06.2024, 7:48

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Глава Кремля якобы «получил письмо» от Байдена.

Для прекращения боевых действий в Украине США должны прекратить поставки оружия Киеву. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, после того, как Вашингтон перестанет посылать Киеву оружие, боевые действия закончатся через «два-три месяца».

«Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия в Украине. Вам, как представителю США, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену (президенту США — ред.). Он мне когда-то прислал письмо, я ему письменно ответил: если вы хотите прекратить боевые действия в Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев. Вот и все», — ответил Путин на вопрос главного редактора службы новостей Европы и Африки АР Джеймса Джордана.