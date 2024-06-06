Жители Брестской области заболели клещевым энцефалитом, выпив козьего молока 6.06.2024, 12:21

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Случаи были зафиксированы в Каменецком и Барановичском районах.

С начала года четыре жителя Брестской области заболели клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока. Такую цифру озвучили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Случаи были зафиксированы в Каменецком и Барановичском районах.

Всего с 2014 по 2023 год в регионе клещевым энцефалитом заболели 422 человека. Из них 20 — после употребления в пищу сырого козьего молока и продуктов его переработки, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что вирус сохраняется в сыром молоке в течение недели и более. В твороге и сметане, не прошедших термическую обработку, — до двух месяцев.

«Установлено, что выпас дойных коз в местах, неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту, приводит к их заражению и заболеванию. Вирус, попадая в кровоток животных, длительное время сохраняется в организме, молоко заражается и становится опасным для употребления. Коровье молоко редко переносит представленный вирус из-за короткого времени его сохранности в крови, однако и такие случаи заражения хоть и редки, но возможны. В течение жизни козы могут заболевать клещевым энцефалитом несколько раз, поэтому одно животное является источником инфекции в разные периоды», — отметили эпидемиологи.

Чтобы не заразиться клещевым энцефалитом через молоко, специалисты рекомендуют употреблять продукт только после термической обработки — для уничтожения возбудителя заболевания хватит и двух минут кипячения.