Туристка из Москвы: Белорусы «сильно недолюбливают» власть 6.06.2024, 22:38

Россиянка поделилась впечатлениями от поездки в Беларусь.

Туристка из Москвы пожаловалась, что ее выгнали из костела в Беларуси. Женщина снимала видео во время святой мессы, и ей сделали замечание. В итоге она сама пригрозила охраннику, что «доложит на него куда надо», пишет Katolik.life.

Жительница Москвы, пенсионерка Наталья рассказала в соцсетях о своих впечатлениях от недавней поездки в Беларусь. 5 июня она распространила видео из одного из католических храмов. Как утверждает туристка, ее заставили выйти из костела — за съемки во время святой Мессы.

По общепринятым правилам, туристам в храмах нельзя производить съемки во время службы, но можно это делать в перерывах между Мессами.

На видео, которое россиянка сделала тайно, виден храм, в котором идет служба, и слышна ругань пенсионерки с мужчиной, который, судя по всему, требовал перестать снимать.

«Я не снимала молящихся, а направила свой мобильник на колонну здания. Мне показалось странным, что в стране, где государственными языками являются русский и белорусский, проповедь в костеле ведется на польском языке. Я хотела записать непонятную мне польскую речь в качестве доказательства этого», — пояснила свои мотивы российская туристка.

По словам женщины, ее «в грубой форме выгонял из костела охранник с польским акцентом за то, что был включен на запись мобильный телефон».

Женщина считает, что «это была агрессия на русскую туристку»:

«То, что я русская, было видно сразу. Многие в костеле молились на коленях, и уже все — со сложенными молитвенно руками. Одна я в руках держала мобильник, но не стояла за канатами у дверей (место для туристов), а «нагло» присоединилась, хоть и не на передние скамьи, но к местным. Это услышанная мной фраза из обвинения прихожанки-польки в мой адрес охраннику».

Туристка пишет, что она не только не покинула храм, но и «сама стала шантажировать охранника», что «доложит на него куда надо»:

«После того как к «спору» присоединился еще один злой белорус-прихожанин польского розлива, охранник снова начал требовать, чтобы я покинула помещение».

Закончилось все тем, что к россиянке подошла «пожилая прихожанка — тоже полька по происхождению, внучка какого-то ксендза»:

«Она за меня стала активно, но мягко заступаться, чем сильно меня удивила. Потом мы вышли с ней вместе из костела и болтали не менее часа. Очень мне ее жаль, если честно».

Katolik.life не дает ссылку на эти сообщения, так как в своих рассказах о туре в Беларусь россиянка использует выражения, которые можно посчитать оскорблениями и разжиганием вражды.

В целом туристке, которая на своих страницах позиционирует себя как сторонницу «СВО», в Беларуси понравилось. Но, кроме костела, негативно она отозвалась также о силовиках, которые требовали, чтобы она покинула гостиницу по причине проверки сообщения о минировании.

Также она осталась недовольна отношениями с жителями Беларуси, большинство которых, по ее словам, «сильно недолюбливают» власть.