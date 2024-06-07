Белорусский форвард клуба НХЛ Егор Шарангович похвастался очередным рекордом

Белорусский форвард клуба НХЛ Егор Шарангович похвастался очередным рекордом2
- 7.06.2024, 11:44
- 1,150
Но не спортивным.
Белорусский форвард клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Егор Шарангович опубликовал в своем Instagram снимок из отпуска на Мальдивских островах. Хоккеисту удалась рыбалка, он похвастался впечатляющим уловом.
Фото прокомментировала супруга Шаранговича Дарья. Она написала: «Это шок, что Егор сегодня поймал!»
Один из пользователей соцсети в комментариях пожелал нападающему «выудить 100 очков в «регулярке»». На рыбалку белорусский игрок отправился в свой день рождения – 6 июня ему исполняется 26 лет.