Белорусский форвард клуба НХЛ Егор Шарангович похвастался очередным рекордом 2 7.06.2024, 11:44

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Но не спортивным.

Белорусский форвард клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Егор Шарангович опубликовал в своем Instagram снимок из отпуска на Мальдивских островах. Хоккеисту удалась рыбалка, он похвастался впечатляющим уловом.

Фото прокомментировала супруга Шаранговича Дарья. Она написала: «Это шок, что Егор сегодня поймал!»

Один из пользователей соцсети в комментариях пожелал нападающему «выудить 100 очков в «регулярке»». На рыбалку белорусский игрок отправился в свой день рождения – 6 июня ему исполняется 26 лет.