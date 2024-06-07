В Минске открылся необычный магазин 3 7.06.2024, 20:29

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Он появился в ЖК «Минск-Мир».

В жилом комплексе «Минск-Мир» на проспекте Мира, 2, открылся первый магазин «Евроопт» без традиционных касс. Сейчас все покупки здесь оплачиваются через кассы самообслуживания — банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными (особый алгоритм), пишет «Онлайнер».

Магазин расположен в высотке «Сидней» возле перекрестка с улицей Аэродромной. В ней нет традиционных касс, что позволило освободить больше места для товаров.

Стеллажи расставлены по диагонали, с широкими проходами. Внутри есть две длинные витрины с молочными и мясными продуктами, прилавок со свежим хлебом, а возле окон — зона с фруктами и овощами. Также здесь можно найти бакалею, замороженные продукты, напитки, хозяйственные товары и корм для животных. Есть и кофе-пойнт, где можно взять капучино за 1,99 рубля.

Для оплаты в магазине установлено пять касс самообслуживания. Рассчитаться можно банковской картой, смартфоном или умными часами. Что касается наличных, то с ними такой алгоритм: сканируешь товары, выбираешь на экране оплату наличными и получаешь предчек. С ним можно подойти к стойке администратора, который пересчитает купюры.