«В душе я чувствовал, что все будет хорошо!» 1.07.2024, 10:16

Белорусы на 24-летней Audi A6 отправились в тур по Европе.

Семья из Могилёва в мае этого года совершила тур по европейским городам. На 24-летней Audi A6 белорусы проехали пять стран: Литву, Польшу, Чехию, Австрию, Германию. Слово — путешественникам.

27-летний Александр работает в могилёвском автосалоне Voyah, а его супруга Алеся — в местной филармониии, пишет av.by. Семейный автомобиль у пары в солидном уже возрасте. В августе Audi A6 Avant исполнится 24 года!

— Это мой первый автомобиль! Мы с женой называем его «бесконечный конструктор», учитывая, что с момента покупки (почти три года) автомобиль преображается и исправляются «колхозы» предыдущих владельцев, — рассказывает Александр про своего железного друга.

Когда одноклубники молодого человека узнали о том, что он на этой машине собрался в Европу, не поверили: на таком старичке — да в такое путешествие?

— А я в душе чувствовал, что всё будет хорошо!

Перед поездкой Александр привёл автомобиль в порядок: заменил передние подшипники, а также провёл ревизию всех роликов, натяжителей и задних амортизаторов.

— Как по мне, самый классный вариант путешествия — на авто. Увидел что-то красивое — остановился, посмотрел, сфотографировал, — объясняет формат своей затеи герой материала. — Такие расстояния раньше не преодолевал. Максимально длинный автотрип до этого был в Питер и обратно. Ещё одна из причин, почему поехали на машине, — получить опыт вождения в других странах.

— Весь маршрут планировала жена на основе наших общих желаний увидеть определённые места. Так как ехали через большие красивые города, было бы фатальной ошибкой не посмотреть их. Наш маршрут по городам оказался следующим: Могилёв — Вильнюс — Белосток — Варшава — Брно —Вена — Грайнау (Цугшпитце, оз. Айбзе) — замок Нойшванштайн — Мюнхен — Ингольштадт-Обер-Рамштадт — Даден — Зиген — Берлин — Варшава — Брест.

— Мы долго думали, через какую границу поехать. Решили, что через Литву будет быстрее... В итоге вместе с коридором ожидания и всеми остальными моментами проезд границы занял 11 часов. После мы заехали в Вильнюс, прогулялись там и отправились дальше в сторону Польши.

— В Литве дороги мне не понравились. Очень много было ремонта, да и качество покрытия оставляло желать лучшего. А вот в Польше картина поменялась в лучшую сторону. Переночевали в Белостоке и поехали в Варшаву!

— После Варшавы мы отправились практически на границу Польши и Чехии, переночевали там. Затем двинулись дальше. В городе Брно посмотрели достопримечательности, попили чешского пива. Поехали в Вену.

— На мой взгляд, это один из самых красивых городов за всю поездку, но и самый недешёвый. Номер мы сняли в хостеле за 57 евро. И это была просто маленькая комната. Очень маленькая! За парковку в Вене мы отдали около 25 евро. Вообще, жильё бронировали через «Букинг». Старались брать недалеко от мест, куда хотели попасть, но и не в крупных городах. Нам важно было, чтобы мы жили только вдвоём в комнате. Удалось найти бюджетные отельчики и комнаты в домиках. Вот что вышло по затратам на жильё: Белосток (Польша) — €25, Каменица (Польша) — €20, Вена (Австрия) — €40, Тёгинг-ам-Инн (Германия) — €55, Мюнхен (Германия) — €60, Штеттен (Германия) — €42, Обер-Рамштадт (Германия) — €45, Зиген (Германия) — €45, Герсдорф (Германия) — €37,5, Берлин (Германия) — €67, Хелмно (Польша) — €30.

— После Вены мы уже двинулись в сторону Германии. Скажу про автобаны… Это нечто! Старался ехать со скоростью потока, но в крайней полосе частенько выскакивали местные лихачи... Особенно это было ощутимо по дороге из Вены... Шёл сильный ливень, мы держали скорость 130—140 км/ч… Машина у нас полноприводная, поэтому даже в такую погоду чувствовал себя уверенно. Моментами, когда приходилось обгонять поток через крайнюю левую полосу, требовалось быть начеку, так как водители ездят там под 200 км/ч и выше...

— Остановились мы в небольшом городке в Германии, переночевали и поехали в горы. Я мечтал увидеть горы своими глазами! Отправились мы на Цугшпитце — это самая высокая точка в Германии…

— Кстати, с этой страной у нас связаны не только приятные ассоциации. Здесь случились и первые форс-мажоры нашего путешествия. Проблема возникла с бронированием жилья под Мюнхеном. Мы приехали на указанный адрес поздно вечером и узнали, что владелец здания уже не сдаёт жильё для «Букинга». А деньги нами уплачены... Пришлось ехать на окраину самого Мюнхена, чтобы снять новый отель. По поводу предыдущего места жилья уже разбирались с сервисом. В итоге нам возместили всю сумму за старое жильё и компенсировали частично за бронирование нового. А вторым форс-мажором стала пробка на трассе по дороге в Берлин из-за аварий. Вместо трёх часов пути мы потратили около шести с половиной.

— Общий километраж составил примерно 5 300 километров. Всего мы заправили 277 литров. Средний расход вышел приблизительно 5,3 л. На границе между Литвой и Беларусью залили 42 литра, на границе с Польшей и Чехией — 50, в Австрии — 45. В Германии залили ещё 40 литров, в Польше — 55. И уже в РБ — 45 литров. На удивление машина не подвела нигде, поломок не было! Виньетки по всем платным дорогам нам обошлись в 22 евро.

— Если кто-то захочет повторить наш маршрут или проложить похожий, советую заранее проверить наличие платных дорог на пути и заблаговременно посмотреть парковки для автомобиля в тех местах, которые собираетесь посетить. Ведь стоянки в крупных городах недешёвые! Час парковки может стоить и 5 евро!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com