Reuters: Путину придется объявить новую мобилизацию 10.07.2024, 13:24

В НАТО заявили о нехватке у России солдат и оружия.

Несмотря на то, что за время войны Россия в разы увеличила производство боеприпасов и продолжает набирать в армию до 30 тысяч человек в месяц, для организации крупного наступления в Украине ей не хватает ни того, ни другого. Если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери в живой силе и технике придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, заявил высокопоставленный представитель НАТО, сообщает Reuters.

Вооруженным силам Украины удалось остановить российские войска менее чем через неделю после их вторжения 10 мая в Харьковскую область. С тех пор под Волчанском наступающие продвинулись примерно на 200 метров. В Донбассе попытки захватить имеющий стратегическое значение Часов Яр длятся уже несколько месяцев. О каких-либо подвижках на Херсонском направлении давно ничего не слышно.

«Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», — сказал журналистам представитель НАТО на саммите альянса. Он добавил:

Чтобы организовать настоящую наступательную операцию, России, по нашему мнению, придется обеспечить из [других] стран значительные поставки боеприпасов помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи. И Путину придется объявить новую масштабную мобилизацию.

Хотя украинские войска тоже несут большие потери, они значительно укрепили свои оборонительные позиции, считают в НАТО, ситуация у ВСУ «улучшается день ото дня». Правда, и здесь для масштабного наступления пока не хватает сил: на то, чтобы увеличить запасы боеприпасов и численность армии, «уйдет какое-то время», сказал представитель альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Bloomberg назвал положение дел на фронте не тупиком, а проблемной ситуацией, пишет The Moscow Times.

«Тупик означает, что выхода нет. А проблему можно решить, если есть воля и необходимые инструменты. Воля у нас есть, а инструменты просто еще не прибыли», — сказал он, имея в виду поставки западных вооружений. Когда войска, которые сейчас уже лучше укомплектованы, чем еще несколько месяцев назад, будут вооружены в необходимой степени, начнется и наступление, сказал президент.

На саммите НАТО Зеленский призвал не ждать ноября, когда на выборах в США определится следующий президент, а как можно скорее обеспечить дополнительную военную поддержку Украины и расширить российские территории, по которым ей разрешено наносить удары западным оружием, включив в список целей авиабазы.

По оценке экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), с начала войны Россия значительно нарастила производство оружия. Например, выпуск 152-миллиметровых снарядов увеличился в 5,3 раза, снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» — в 15,2 раза, крылатых ракет Х-101, наиболее активно используемых в Украине, — в 7,5 раза. В НАТО полагают, что военная экономика России сможет работать еще 3-4 года, поэтому, по словам представителя альянса, «мы все очень хорошо понимаем, что должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время после 2025 г.».

Путин «по-прежнему считает, что время на его стороне», и потому готов нести «поистине ошеломительные потери в живой силе»; это возможно в том числе благодаря тому, что Россия продолжает набирать в армию около 30 тысяч человек в месяц, сказал представитель НАТО.

Но для захвата новых территорий этих сил недостаточно, ведь на полях сражений российская армия несет сопоставимые потери. Так, в мае, по оценкам западных военных, она теряла, в среднем, около 1000 человек в день убитыми и ранеными, причем британская разведка называла даже цифру в 1200 человек.

Нехватку солдат отмечают не только специалисты НАТО, но и российские z-авторы. В армии служат люди «в полуинвалидных состояниях», рассказал канал «Филолог в засаде», объяснив причину, по которой на фронте нужны калеки, — «избыточные потери» в частях, ведущих «активные боевые действия». «Отсюда произрастает практика досрочного возвращения людей на передок по принципу все, кто может хоть как-то держать оружие. Вполне закономерно, что такая практика никак не способствует повышению эффективности боевой работы и мотивации личного состава», — говорится в сообщении канала.

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