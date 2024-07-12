Умерла актриса Шелли Дюваль — звезда фильма «Сияние» 12.07.2024, 4:42

Шелли Дюваль

Ей было 75 лет.

В 75 лет умерла американская актриса Шелли Дюваль, которая многим запомнилась по одной из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга.

Помимо картины Стэнли Кубрика, Шелли Дюваль снялась в таких фильмах, как «Энни Холл» Вуди Аллена и «Попай» Роберта Олтмена.

За роль Милдред «Милли» Ламморо в фильме «Три женщины» Шелли Дюваль получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году. За эту же роль она была номинирована на премию BAFTA.

Издание The Hollywood Reporter сообщило со ссылкой на партнера актрисы Дэна Гилроя, что Дюваль умерла во сне в своем доме в Техасе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

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