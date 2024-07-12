Страны ЕС будут бойкотировать министерские заседания под председательством Венгрии
- 12.07.2024, 6:00
Это ответ на «мирные инициативы» пророссийского премьера Орбана.
Швеция и несколько других стран Европейского Союза не будут направлять министров на заседания правительства, связанные с председательством Венгрии в ЕС в этом месяце, в знак протеста против переговоров Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на шведское правительство.
На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Путиным о возможном мирном соглашении для Украины.
Это вызвало гнев некоторых лидеров ЕС, отвергающих умиротворение Москвы и заявивших, что Орбан не имел права и не выступал от имени 27 стран-членов.