NYT: Байден дал понять, что не будет сниматься с выборов 1 12.07.2024, 7:58

Президент США заявил, что «серьезность ситуации» требует опыта.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не продемонстрировал никаких признаков того, что рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах.

Об этом свидетельствуют его заявления в ходе итоговой пресс-конференции Вашингтонского саммита НАТО, сообщает The New York Times.

На вопрос СМИ, почему он не передает эстафету молодому поколению, он ответил, что «серьезность ситуации» требует опыта.

Глава Белого дома допустил несколько ошибок, например, сказал «вице-президент Трамп», имея в виду Камалу Харрис.

«В то же время, он давал убедительные ответы, глубоко погружаясь в некоторые сложные вопросы внешней политики. И провел больше времени за лекторской трибуной, чем во время своих двух последних сольных пресс-конференций», - отмечает издание.

Напомним, после провального участия в дебатах с Дональдом Трампом, в Демократической партии считают, что Байдену необходимо отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.

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