Глава Rheinmetall после срыва покушения пообещал новое оружие Украине
- 12.07.2024, 8:08
Его производство начнется очень скоро.
Генеральный директор крупнейшего производителя оружия в Европе и Германии Rheinmetall Армин Паппергер не сомневается, что Россия готовила на него покушение.
Об этом руководитель одного из самых больших поставщиков оружия для Вооруженных сил Украины заявил в комментарии Financial Times.
«Мне кажется, что CNN не просто так берет факты с неба», - подчеркнул Паппергер.
Гендиректор продемонстрировал оптимистичный настрой, напомнив, что «очень скоро» начнется производство 155-мм снарядов на территории Украины.
После предотвращения покушения на него российских спецслужб Армин Паппергер заявил, что чувствует себя в безопасности, и назвал себя «счастливым человеком».