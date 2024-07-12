Глава Rheinmetall после срыва покушения пообещал новое оружие Украине 12.07.2024, 8:08

Его производство начнется очень скоро.

Генеральный директор крупнейшего производителя оружия в Европе и Германии Rheinmetall Армин Паппергер не сомневается, что Россия готовила на него покушение.

Об этом руководитель одного из самых больших поставщиков оружия для Вооруженных сил Украины заявил в комментарии Financial Times.

«Мне кажется, что CNN не просто так берет факты с неба», - подчеркнул Паппергер.

Гендиректор продемонстрировал оптимистичный настрой, напомнив, что «очень скоро» начнется производство 155-мм снарядов на территории Украины.

После предотвращения покушения на него российских спецслужб Армин Паппергер заявил, что чувствует себя в безопасности, и назвал себя «счастливым человеком».

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