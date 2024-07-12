За «неудобную правду» о войне на росТВ зрителя моментально «выкинули» из эфира 12.07.2024, 8:19

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Истерику пропагандистов показали на видео.

В прямом эфире у российских пропагандистов на радио «Комсомольская правда» разгорелся скандал после того, как в студию дозвонился один из зрителей, который озвучил неудобную правду о вине России за нападение на Украину.

Его слова напугали и возмутили ведущих, которые сразу начали перебивать его и выкинули мужчину из эфира.

На видео обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

В ходе программы позвонивший спросил о том, почему Путин решил за всех россиян и напал на Украину, тогда как лично он, как гражданин, выступает против войны.

Более того, продолжая спор с ведущими, он напомнил, что Россия напала на Украину так же, как в свое время гитлеровская Германия осуществила агрессию против СССР.

После того как ведущие услышали неудобную правду, они начали истерить и кричать, угрожая мужчине расправой.

«За такое могут и в дверь постучаться! Поосторожнее со словами на счет того, кто войну начал!» — заявил один из ведущих.

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