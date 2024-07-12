В первый день нового периода жары в Беларуси перекрыто три температурных рекорда 12.07.2024, 8:31

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Брест стал самым жарким местом в стране.

Три локальных температурных рекорда перекрыто на белорусских метеостанциях в первый день новой волны жары, которая может стать самой сильной за всю историю инструментальных метеонаблюдений, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

11 июля обновлены максимумы на западе страны: в Бресте — 34,8 градуса (было 34,5 в 2002 году), Высоком — 34,4 (34 тогда же) и Пинске — 33,2 (33,1 в 2006-м).

Брест стал самым жарким местом в стране. Абсолютный рекорд дня устоял. Он держится 65 лет (35 градусов 11 июля 1959 года в Гродно).

В Минске температура поднялась выше 30 градусов, однако до повторения рекорда — также 65-летней давности — не хватило двух градусов (31,2 против 33,2).

В Гродно, где воздух прогрелся до 33,6 градуса, днем выпало 30 мм осадков, или 30 л воды на квадратный метр территории, что составляет 38% месячной нормы.

В ближайшие трое суток жара будет усиливаться: 12 июля синоптики прогнозируют до 36, 13-го — до 37, 14-го — до 38 градусов. Может пасть исторический максимум не только месяца (37,9 градуса 29 июля 1936 года в Лельчицах и 30 июля того же года в Гомеле), но и года (38,9 градуса 8 августа 2010-го в Гомеле).

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