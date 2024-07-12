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Белорус показал, как забивает гвоздь могилевской колбасой

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  • 12.07.2024, 8:37
  • 6,110
Белорус показал, как забивает гвоздь могилевской колбасой

Колбаса называется Cosa Nostra.

Белорус опубликовал в тиктоке ролик, в котором показал, как забивает гвоздь колбасой производства Могилевского мясокомбината.

Гвоздь поддается, а колбасе, по крайней мере внешне, ничего не делается.

@easyforgame #belarusia #mogilev #kachestvo #kolbasa #dobro ♬ оригинальный звук - EasyForGame

Колбаса называется Cosa Nostra и, как утверждает и сам автор ролика, и некоторые комментаторы к нему, она очень вкусная. Только что только нарезать проблема. Поломать тоже: на видео парень пытается это сделать, но она только немного гнется.

Комментаторы среди прочего советуют парню использовать такой продукт как средство для самообороны, так как «в законе ничего про колбасу не сказано, что ей нельзя защищаться».

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