Белорус показал, как забивает гвоздь могилевской колбасой 11 12.07.2024, 8:37

6,110

Колбаса называется Cosa Nostra.

Белорус опубликовал в тиктоке ролик, в котором показал, как забивает гвоздь колбасой производства Могилевского мясокомбината.

Гвоздь поддается, а колбасе, по крайней мере внешне, ничего не делается.

Колбаса называется Cosa Nostra и, как утверждает и сам автор ролика, и некоторые комментаторы к нему, она очень вкусная. Только что только нарезать проблема. Поломать тоже: на видео парень пытается это сделать, но она только немного гнется.

Комментаторы среди прочего советуют парню использовать такой продукт как средство для самообороны, так как «в законе ничего про колбасу не сказано, что ей нельзя защищаться».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com