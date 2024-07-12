«В городе началась аквадискотека» 12.07.2024, 8:51

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Мощный грозовой фронт обрушился на Брестчину и затопил Гродно.

Вечером в четверг, 11 июля, к Беларуси подошел мощный грозовой фронт. Первыми под ударом оказались Гродненская и Брестская области — в первой проливным дождем в считанные минуты затопило улицы областного центра, во второй шквалистый ветер оставил без электричества несколько сел и деревень, пишет telegraf.news.

На Брестчине шквалистый ветер обрывал провода и валил деревья

По данным Брестских энергетиков, в регионе минувшим вечером больше других от грозового фронта пострадал Каменецкий район. Так, в агрогородке Рясна сильными порывами ветра повалило опоры линии электропередачи (ЛЭП) 0,4кВ, а в ряде деревень (например, в Подбелах, Радевичах, Волчине) провода оборвали не устоявшие под напором шквалистого ветра деревья и сломанные ветки.

«Как только прошел грозовой фронт, бригады Высоковского участка и Каменецкого района электрических сетей приступили к обследованию поврежденных участков и восстановлению электроснабжения», — рассказали в Брестэнерго и показали фото из пострадавших деревень.

Гродно затопило после тридцатиградусной жары

Жителям соседнего Гродненского региона больше всего неприятностей доставил мощный ливень. Жители областного центра показали в соцсетях, как буквально за 10-15 минут улицы города превратились в реки, из-за чего автомобилистам пришлось невольно оттачивать навыки аквапланирования.

Впрочем, судя по словам авторов некоторых видео и комментариям под роликами в соцсетях, многие горожане, изнывающие в последние дни от жары, перевалившей за тридцатиградусную отметку, были рады кратковременной передышке в тропическом зное, которую подарила им непогода.

На подобные видео некоторые жители других белорусских регионов, которые также изнывают от аномальной жары в эти дни, реагировали с неприкрытой завистью.

«Я вам завидую! Часть в Минск пошлите, плиз», — написал один из пользователей TikTоk, и судя, по прогнозу синоптиков, ждать ему придется не долго.

Горожане делятся в соцсетях фото и видео потопа, таксисты взвинтили цены из-за повышенного спроса, а один сердобольный гродненец собрал отвалившиеся от автомобилей номерные знаки и устроил из «потеряшек» инсталляцию в надежде, что они смогут вернуться к хозяевам.

Многие горожане рады дождю: по их словам, это лучшее, что могло быть после жары.

Автовладельцы в большинстве своем не очень рады незапланированному погружению на легковушках: многие несут потери.

«Ветром снесло забор вдоль улицы Буденного и, похоже, зацепило автомобиль», — пишет телеграм-канал «АвтоГродно».

«Мой сосед, пожилой мужчина, собрал после дождя номера автомобилей и оставил их возле магазина «Бакалея», который на переулке Победы», — рассказал один гродненец.

«Дворы на улице Репина затопило, к автомобилям не подобраться».

«Озерское шоссе: под путепроводом лучше пока не проезжать».

«На Старом мосту воды больше, чем под ним. В общем, пока лучше побыть дома»

«В направлении Восточного моста автомобиль оказался в кювете».

Как пишет Hrodna.life, из-за ливня в Гродно образовался повышенный спрос на такси — пользуясь случаем, таксисты взвинтили цены. Впрочем, в такую погоду всем несладко.

Да и в общественном транспорте далеко не уедешь.

Куда грозовой фронт двинется дальше?

Согласно оперативным данным Белгидромета, в ближайшие 12 часов, оранжевый уровень опасности из-за гроз будет действовать не только на Брестчине и Гродненщине, но и Минщине. Подойдя к Витебской, Могилевской и Гомельской областям, судя по прогнозам синоптиков, фронт начнет ослабевать — там уровень опасности по этим неблагоприятным явлениям уже понижен до желтого уровня. Впрочем, по всей стране будет сохраняться опасный уровень жары на протяжении ближайших суток.

В связи в жарой (в южных районах страны сегодня термометры могут показать до +35 +36°С, а в среднем по стране — порядка+30 +34°С), в МЧС предупредили белорусов о следующих факторах опасности:

нарушение электроснабжения,

возникновение природных пожаров и пожаров в жилых и производственных зданиях,

гибель людей на воде при купании,

увеличение вероятности тепловых ударов,

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

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