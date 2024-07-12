Путин под ударом своих спецслужб 3 Виктор Швец, «Обозреватель»

12.07.2024, 8:58

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Процесс пошел.

Уже многое написано и сказано о том, как и почему провалился план Путина по захвату Украины. Но, это такая тема, которая после нашей победы станет на многие десятилетия предметом огромного внимания. И с каждым годом будут появляться все новые и новые материалы, документы, которые во многом будут дополнять это событие, или изменять.

Но при любых обстоятельствах можно не сомневаться, что главную роль в организации и планировании захвата Украины играли спецслужбы России. Они и сейчас продолжают быть главным, наиболее важным элементом путинской власти. Спецслужбы РФ контролируют все процессы, происходящие в России на государственном и общественно-политическом уровне. Но, не только в России.

Все, что сейчас происходит в международных делах, является результатом прямой подрывной деятельности Путина за последние 20 лет. Для кого-то это может быть преувеличением; но на самом деле это – так. Путин является воспитанником КГБ СССР и подавляющее большинство его окружения также являются кадровыми сотрудниками спецслужб или их кадровым потенциалом. Нужно четко отдавать себе отчет, что вся государственная власть в России сейчас практически находится в руках спецслужб. Именно спецслужбы России являются единственной гарантией власти Путина.

Спецслужбы России сегодня, когда война в Украине бурлит уже более двух лет, позиционируют себя как единственная сила, которая может спасти путинский режим. Путинская команда чекистов, утвердившая себя как политическая сила в постсоветские годы, но не сумевшая за три десятка лет у власти справиться ни с одним кризисом, вовсе не намерена выпускать власть из рук. У нее всегда, в любой критической ситуации, готова версия об иностранном следе, о вмешательстве каких-то грозных деструктивных сил из-за границы, цель которых – смена власти в России. Этот нарратив очень удобен, потому что помогает переложить вину за неэффективную политику на кого-то еще. Кремль считает своей главной угрозой «цветные революции», – и стоящие за ними коллективный Запад в лице НАТО и иноагентов в лице внутренней оппозиции. В противоборстве с этими силами чекистские власти видят свою историческую миссию.

Кремль буквально одержим собственной версией истории, но он пока открыто не принимает сталинский курс на большую чистку, предпочитая точечные репрессии, направленные на запугивание активной части общества. Примечательно, что ФСБ, а также СВР, военная разведка (ГУ Генштаба ВС) и другие спецслужбы усилили активные операции как внутри страны, так и вне ее. Причем они не соблюдают принцип «разделения труда», и порой трудно определить, какая спецслужба ответственна за ту или иную акцию. События в Москве стали более «наглыми и авантюрными». Речь идет о самом широком спектре секретных операций, терактах против конкретных лиц, саботажа и кибератак. Не может не беспокоить и активизация российских шпионов в США, странах Восточной и Западной Европы, в частности, в Великобритании, Италии и Австрии. «Но нужно всегда помнить, что в таких тоталитарных странах, как путинская Россия, главная задача спецслужб вовсе не охота на шпионов, а защита политического режима», так заявлял «Голос Америки» в своем материале за 17 мая с.г.

Вместе с тем, нельзя забывать, что основная опора спецслужб РФ в других странах, это пятая колонна. Формирование своей агентуры в иностранных государствах всегда являлось приоритетами в работе российских спецслужб. При этом нужно не забывать, что такая агентура формировалась российскими спецслужбами из наиболее образованных, политически активных, перспективных и харизматичных молодых людей, которые благодаря агентурной сети российских спецслужб активно продвигались в центральные политические и государственные институты. Очень часто для вербовки своей агентуры использовался неограниченный финансовый ресурс.

Эта работа не была рассчитана на какой-нибудь короткий период. Напротив, завербованные агенты с помощью российской агентуры активно продвигались по властным ступеням и могли достичь высших государственных или политических должностей в государстве. Иногда на это требовались десятилетия. Безусловно, российские спецслужбы использовали разные методы в своей деятельности – вербовка агентуры, это лишь один из видов такой деятельности, хотя и очень важный.

Уже много сказано и написано, что в Украине до войны почти официально функционировала большая и мощная пятая колонна. Именно на эту пятую колонну и был рассчитан план захвата Украины. Но по тому же принципу российские спецслужбы формируют пятые колонны во многих странах мира. Это они создают разные сепаратистские, религиозные, политические и общественные структуры, оппозиционные действующей власти. Это они, в случае наличия таких интересов у российских спецслужб, создают на Западе гражданские конфликты, дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в зарубежных странах. И эта работа проводится российской агентурой постоянно, но особенно в ходе избирательных процессов. Для Путина чрезвычайно важно, чтобы его агент через демократическую процедуру выборов получил как можно более высокий пост в иерархии государственной или политической власти в стране, где проводятся выборы.

Можно не сомневаться, что сейчас для Путина и его спецслужб главной целью являются выборы президента США. Только победа определенного им кандидата на этих выборах может обеспечить Путину не только сохранение его власти в России и жизни, но и значительное усиление его международного веса в мире. Давайте вспомним, как один известный политолог заявил, что он убежден, что Дональд Трамп является агентом Кремля, который был завербован еще КГБ СССР. Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо» высказал политолог, гражданин США Юрий Фельштинский. «Я думаю, что Трамп был завербован еще КГБ СССР. Он был и остается агентом Кремля и Путина. Об этом говорят многие факты, однако всегда было трудно доказать агентурное сотрудничество любого человека. Доказательством того, что Трамп – агент Кремля является то, что он никогда не говорил ничего плохого о Путине. В это трудно поверить, однако это является одним из условий вербовки агентов российских спецслужб», – пояснил он.

ФСБ привела Владимира Путина к власти в России в 2000 году, а сегодня в структуре госбезопасности опасаются, что вся она может рухнуть вместе с нынешним режимом. Об этом уже в эфире Радио НВ сказал Юрий Фельштинский, американский историк.

“Более двух десятилетий Госбезопасность достаточно прочно контролирует Российскую Федерацию, это мощная организация, которая привела к власти своего ставленника Владимира Путина и всегда преследовала цель восстановления Советского Союза. Однако ход войны против Украины поставил всю структуру ВЧК-КГБ-ФСБ под угрозу», – отметил Ю. Фельштинский.

“Россия развязала войну, в результате которой развалится созданный Путиным режим. А в основе этого режима стоит или лежит ГБ. И можно предположить, что ГБ, вся эта структура, рухнет вместе с этим режимом. Я подозреваю, что эти риски для них являются реальными. Наверное, какие-то люди внутри ГБ понимают, что Путин подставил их», – сказал он.

Историк согласился, что сама ФСБ и подталкивала диктатора к вооруженному вторжению в Украину, но речь шла о победной войне продолжительностью максимум месяц.

“Война просто пошла не по тому сценарию. И, конечно, с их точки зрения теперь правильнее было что-то менять с целью внешней российской политики или, по крайней мере, в сроках реализации этих целей. Но этого не сделали», – подчеркнул эксперт по российской истории.

“В результате по вине режима и спецслужб утрачена вся российская армия, разрушена часть Украины, погибли многие мирные украинцы, а внешнеполитические цели РФ не достигнуты», – констатировал Ю. Фельштинский. Однако, по его словам, не следует недооценивать прочность позиций Путина и считать, что он уже списан со счетов.

В свою очередь, The Washington Post выпустила интересный материал о просчетах российской спецслужбы перед войной. Вот его краткое изложение:

ФСБ рассчитывала на быстрое взятие Киева. И подготовила для Путина два варианта подконтрольного правительства. Подразделение ФСБ в Украине, по данным украинских чиновников, начало расширяться с 2019 года – его численность увеличилась с 30 до 160 человек. Его сотрудники вербовали коллаборационистов, а также составляли списки принципиальных идейных противников в украинском руководстве. Сначала в Украине воспринимали это как план, направленный на «возвращение российского влияния в Украине», однако сейчас считается, что это были первые шаги в рамках подготовки к вторжению. В силовых ведомствах Украины у российских спецслужб была большая сеть платных агентов. Как пишет WP, после вторжения они действовали по-разному: многие из них саботировали должностные обязанности, как того и требовали договоренности с ФСБ, в то время как другие прекратили выполнять приказы из Москвы – несмотря на то, что уже получили за это деньги.

За несколько дней до вторжения, пишет издание, ФСБ начала обустраивать конспиративные квартиры в Киеве – спецслужба была настолько уверена в быстром захвате города, что рассчитывала в ближайшее время значительно увеличить свой персонал там. Согласно первоначальным планам, российская армия должна была быстро захватить Киев, после чего, как ожидала ФСБ, это привело бы к эффекту домино и падению региональных властей по всей стране. В рамках этого плана в ФСБ было подготовлено два состава марионеточного правительства, которое должно было получить власть после свержения Зеленского. Непонятно, зачем их было два – как пишет WP, вероятно, Путину просто хотели дать возможность выбирать. Одним из кандидатов был бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году. Он возглавлял группу, которая после начала вторжения отправилась в Минск – и, по данным украинской разведки, оттуда находился на связи с украинским центром ФСБ. Вторая группа состояла из бывших членов пророссийской Партии регионов, находившихся на юго-востоке Украины, оккупированном российскими войсками. В начале 2022 года украинские спецслужбы получили информацию, что оперативники ФСБ находятся на прямой связи с российскими воздушно-десантными войсками – такое взаимодействие крайне необычно, и разведка расценила это как прямой признак готовящегося вторжения. Однако на фоне других разведывательных данных, в том числе сообщений от агентов украинской разведки в России, которые наблюдали за воинскими частями и рапортовали об их неготовности, этому не придали особого значения.

В украинских спецслужбах было много пророссийски настроенных работников. Это привело к увольнению главы СБУ. Уже после вторжения. СБУ, как и ФСБ, является прямым потомком КГБ, напоминает WP, и многие в руководстве украинской спецслужбы занимали должности еще в советских ведомствах, что всегда вызывало беспокойство по поводу лояльности к России даже среди чиновников. Украина неоднократно предпринимала попытки очистить ряды СБУ от пророссийски настроенных сотрудников, однако из-за большого размера штата сделать это было непросто. После начала войны стало ясно, что в украинских спецслужбах осталось немало российских агентов, причем как тех, кто работал на Москву за деньги, так и тех, кто «всегда ненавидел Украину и ждал возвращения СССР».

Как пишет WP, спецслужбы практически всех стран, вовлеченных в конфликт, допустили серьезные просчеты. Так, американские спецслужбы, которые имели информацию о вторжении, недооценили возможность Украины противостоять ему, поэтому США на первых этапах не решались отправить в Украину тяжелое вооружение, считая, что это бессмысленно.

Украинские спецслужбы, в свою очередь, недооценили готовность российских войск к боевым действиям, вопреки предупреждениям Запада о подготовке вторжения. Так, в Украине считали, что наращивание вооруженных сил на границах перед вторжением было в значительной степени психологическими уловками.

Допускалось, что Москва может с помощью ракетных ударов и ограниченной высадки десанта попытаться свергнуть правительство, власть которого они считали неустойчивой на фоне крайне низких рейтингов Зеленского.

«Мы не предполагали классического вторжения в стиле Второй мировой войны, с танками и пехотой. А они не ожидали никакого сопротивления и ожидали, что кто-нибудь откроет ворота», – заявил высокопоставленный собеседник WP в руководстве украинских сил безопасности. «Сбои» российской разведки, отмечает издание, кажутся гораздо более систематическими – в частности, это было связано с плохим выбором источников, которые по собственным политическим и финансовым причинам были заинтересованы во вторжении и могли передавать некорректную информацию.

Достаточно интересен также другой материал. Британский оборонный аналитический центр утверждает, что после полномасштабного вторжения в Украину российские службы безопасности и разведки добились гораздо больших успехов, чем армия. Однако в работе спецслужб есть и фундаментальные недостатки, в значительной степени способствовавшие провалу планов российского вторжения в Украину, считают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute). Один из таких недостатков – желание всячески угодить президенту России, считает BBC.

В докладе «Предварительные уроки неконвенционных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 – февраль 2023 гг.», подготовленный экспертами RUSI, утверждается, что ФСБ и другим спецслужбам, благодаря тщательному планированию, удалось быстро наладить работу на занятых армией РФ территориях и добиться заметных успехов в организации оккупационных режимов. Авторы документа отмечают, что при планировании вторжения Москва полагалась на разветвленную сеть агентов российских спецслужб в Украине. Однако при этом структуры российских спецслужб, которые во многом наследуют советские доктрины, имеют ряд серьезных недостатков, которые не разрешили российской армии реализовать предвоенные планы, продолжают они. В качестве основного механизма операции российские военные полагались на внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию Украины, которая должна была вывести из строя систему управления и военного командования и контроля, подорвать доверие населения к государственным институтам, снизить стабильность страны и минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров. В этих условиях Москва не рассчитывала на серьезное сопротивление, о чем свидетельствуют провалы в логистике на первом этапе операции, считают авторы доклада. Небольшая группа планировщиков рассчитывала повторить успех крымской операции 2014 года, которая также не имела смысла с военной точки зрения и была спланирована, учитывая отсутствие военного сопротивления.

По данным авторов, в планировании вторжения была глубоко задействована ФСБ, которая, вероятно, получила задачу подготовить планы оккупации Украины в июле 2021 года. Это требовало подготовки разветвленной агентуры ФСБ, поэтому осенью 2021 года российские агенты в Украине начали отправляться в краткосрочные отпуска на курорты Турции, Кипра и Египта, где они встречались со своими кураторами. Авторы доклада уделяют значительное внимание методам работы российских спецслужб, подчеркивая, что те предпочитают минимизировать работу агентов из России, вербуя агентов на местах, которые управляют своими собственными сетями.

«Если эти люди занимают политическое, экономическое или бюрократическое положение в целевой стране, то они могут вербовать людей не как российских агентов, а как своих личных клиентов, которые таким образом начинают непроизвольно продвигать российские интересы, – отмечается в докладе – Это одна из форм вербовки под чужим флагом, когда агент может считать, что ему дают задание от имени должностного лица его собственной страны, даже если в конце концов задача придумана в Москве».

В случае с Украиной эту роль выполняли несколько чиновников и политиков, которые имели связи с российскими спецслужбами на протяжении десятилетий, говорится в докладе. Агенты российских спецслужб пытались осуществить внутреннюю дестабилизацию в Украине, в том числе в украинском разведывательном сообществе, правоохранительных органах, других органах государственной власти, политических партиях, общественных организациях и уголовных структурах. Агенты, которые занимали высокие должности в украинском правительстве, имели собственный большой аппарат, который использовался для решения самых разнообразных задач – от перемещения наличных до организации конспиративных квартир. Среди этих низовых агентов встречались как лояльно настроенные к России украинцы, так и простые платные агенты, чаще всего из криминальных сообществ. Хотя для планов вторжения этот аппарат был не слишком большой ценностью, он оказался очень важным для действий россиян на оккупированных территориях.

Авторы также отмечают важность Русской православной церкви, как единого органа поддержки идеологически преданных агентов российского влияния. Поскольку отношения государства и религиозных институтов – это достаточно чувствительная материя, даже после вторжения украинские власти не сразу смогли ограничить работу этих частей российского аппарата поддержки.

Российские агенты также должны были спровоцировать полномасштабные протесты. Причем, этот план включал не только провокации, но и попытки повлиять на высшее руководство Украины и заставить его отказаться от курса на присоединение к НАТО и занять нейтральную позицию накануне вторжения. По замыслу российских спецслужб, это должно было спровоцировать массовые протесты, подобные Революции достоинства в 2014 году, и облегчить дестабилизацию страны, парализовав силовые структуры и военное командование. Ничего этого в действительности не произошло.

Авторы доклада отмечают, что высокопоставленные должностные лица российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022 года – по их мнению, необходимые условия для скорой победы в начале года еще не сложились. Однако в Москве решили действовать, потому что в Кремле считали, что разбираются в украинской политике. Возможно, это мнение подкрепляли украинские бывшие чиновники, живущие в Москве. По информации СБУ, с российскими спецслужбами на регулярной основе сотрудничают следующие представители режима Януковича: экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава администрации президента Андрей Клюев. Поспешное и не до конца подготовленное вторжение авторы доклада рассматривают как свидетельство того, что российские агенты преувеличили уровень своего влияния, а сами спецслужбы получили приказ содействовать оккупации в установленные сроки, а не оценивать ее жизнеспособность. Эту институциональную культуру выполнения приказов авторы считают одной из причин провала первоначальных планов вторжения в Украину.

Хотя полная капитуляция Киева была бы для Москвы желанной, фактически Россия рассчитывала оккупировать Украину, парализовав центральный государственный аппарат в сочетании с капитуляцией отдельных изолированных украинских подразделений.

Некоторым может показаться, что этот анализ деятельности спецслужб больше касался первого периода войны, однако это не так.

Спецслужбы России всегда действовали чрезвычайно активно и не только в Украине, но и во всем мире. Сейчас для Путина настал кульминационный момент для его правления и жизни. Именно поэтому, единственный государственный институт, который по его замыслу, должен обеспечить реализацию всех его планов и намерений, как в Украине, так и в США и вообще по всему миру – спецслужбы РФ и прежде всего – ФСБ.

В последние дни Путин неожиданно для многих начал делать много разных заявлений политического характера и касающихся войны. Обращает на себя внимание тот важный факт, что если раньше Путин, либо сам лично, либо по его поручению другие приближенные лица, делал заявления главным смыслом политического характера которых были дерзкие, иногда даже наглые угрозы применения ядерного оружия – тактического, нестратегического, стратегического. Он без каких-либо намеков угрожал, применив ядерное оружие, уничтожить любую европейскую страну или вообще полностью Европу, а также постоянно угрожал открыто США наличием у него такого ядерного оружия стратегического характера, которое уничтожит США.

Теперь Путин кардинально сменил риторику и начал предлагать разные варианты завершения войны, путем мирных переговоров. Но каждый этот путь, который предлагает Путин, обязательно основывается на его ультимативных требованиях, фактически требующих от Украины и Запада – капитуляции.

Ясно, что такое изменение риторики Путина не от хорошей жизни. Он прекрасно осознает, что его правление подходит к концу и вряд ли он сможет передать власть одной из своих дочерей, а спецслужбы уже его не спасут.

Россия неустанно приближается к смене власти. Мирные переговоры и завершение войны на его условиях – это сейчас единственное, что может не остановить его полный крах, а только отсрочить. Все его надежды на Трампа тоже безосновательны, поскольку рано или поздно американские избиратели предпочтут счастливую жизнь, чем хаос, который может их ждать после выборов.

Нет никакого сомнения, что Путин прилагал значительные усилия в избирательные кампании в Великобритании, где в результате выборов уже сменилось правительство, во Франции, где реальные шансы на победу имела кумир Путина, но, к счастью, наверняка она вместе с ее сателлитами не получат абсолютное большинство во Франции, а также США. Эти выборы – главный интерес Путина и его спецслужб.

Вместе с тем, и в России уже начались процессы, которые могут привести к краху Путина. Значительно ограничиваются и так ограниченные права и свободы российского населения, обсуждается вопрос возвращения смертной казни, началась дискуссия о необходимости осенью провести дополнительную мобилизацию, растут цены, инфляция, значительно ухудшается жизненный уровень населения. Но при этом, как показывают последние социологические исследования, 34% россиян поддерживают применение Путиным ядерного оружия, что еще больше на 5%, как было в прошлом году. Пропаганда свое дело делает. Россия все активнее превращается в Северную Корею.

В таких условиях нагрузка на спецслужбы Путина значительно возрастает, поскольку растет недовольство российского населения падением уровня жизни. Начинают возникать межрелигиозные и межэтнические конфликты. При этом путинские спецслужбы активно действуют и на международной арене, как в США, разгоняя невозможность по состоянию здоровья Джо Байдену баллотироваться на второй срок президента США. Наверняка они организуют негативную реакцию против Джо Байдена и различные петиции с требованием снять свою кандидатуру. Да и в Европе продолжают свою диверсионную деятельность, распространяя необходимость прекращения войны с Украиной и мирных переговоров. Задействуются все средства. Главное – остановить войну и посадить Путина за стол переговоров с Украиной и антипутинской коалицией. Это в настоящее время главная задача спецслужб. Разве что визиты в Киев и Москву Виктора Орбана не являются результатом их активных действий.

Но, мы украинцы, должны помнить, как можно проводить переговоры о мире с агрессором, который главной целью войны ставит уничтожение нашего государства и нашего народа.

Его место на скамье подсудимых нового Нюрнбергского процесса (если доживет), а не на саммите мира.

Таким образом, особенная надежда Путина была всегда и таковой остается – это спецслужбы. Они многое могут, их возможности огромны, но даже они уже не способны спасти Путина. Вместе с тем, все более актуальным становится вопрос, действительно ли спецслужбы России желают такой же себе участи, как то, что ждет Путина, ведь они сейчас имеют все что хотят, а могут это все в один день потерять.

Кто помнит как развалился СССР в 1991 году. Тогда это была самая большая страна в мире и самая мощная, которая ни в какое сравнение не идет и не может идти с современной Россией. Но, эта страна в которой была многомиллионная Советская Армия, огромные и гораздо более профессиональные спецслужбы – распалась без каких-либо конфликтов и войн за три дня. Современная Россия уже вступила в процесс своего распада. Он уже идет и его невозможно остановить. Путина никто не будет защищать. Но, безболезненно, бесконфликтно этот распад уже не произойдет. Первыми жертвами путинского режима будут спецслужбы. В таких обстоятельствах есть высокая вероятность, что спецслужбы будут спасать себя, а не Путина.

Процесс пошел. Скоро увидим.

Виктор Швец, «Обозреватель»

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