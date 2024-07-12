Ukraine Compact: на саммите НАТО более 20 государств подписали новый договор в поддержку Украины 12.07.2024, 9:09

1,240

Стали известны основные положения документа.

Во время саммита НАТО лидеры стран-союзников по итогам встречи подписали Ukraine Compact — документ, содержащий обязательства по поддержке Украины. Он объединяет страны, подписавшие двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, «в единую, скоординированную и всеобъемлющую архитектуру для поддержки Киева».

Об этом сообщила Европейская комиссия.

Договор подписали лидеры Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства вместе с президентом Европейского Совета, президентом Европейской комиссии и президентом Украины.

Кроме Украины, пакт объединил в поддержке Украины 21 страну и ЕС.

Основные положения договора

Договор предусматривает реализацию целей, прописанных в двусторонних соглашениях Украины. Подписанты обязуются поддерживать Украину в обороне, предоставив военную технику, финансы и обучив украинских военных. Это включает работу через:

Контактную группу по вопросам обороны Украины,

Коалиция возможностей,

Командование поддержки безопасности и подготовки для Украины,

Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Договор также предусматривает ускорение помощи по развитию будущих Сил обороны Украины до 2027 года, с перспективой продолжения в 2030-х годах. Для этого каждые шесть месяцев Контактная группа по вопросам обороны Украины будет созываться на уровне министров для пересмотра и утверждения дорожной карты развития.

В случае нового нападения России на Украину после окончания нынешней войны, страны-подписанты обязаны быстро собраться на самом высоком уровне для определения дальнейших шагов поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание договора успехом для Украины, «поскольку он развивает нашу архитектуру безопасности».

«Мы обязательно выполним каждый пункт — энергии для этого у нас достаточно», — добавил он.

Зеленский напомнил, что в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе «мы сделали очень решительный шаг, приняв декларацию «G-7» о безопасности Украины».

«И мы не теряли времени зря. Теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности. «С Ukraine Compact мы выводим наши отношения на новый уровень, что является значительным достижением для Украины и всех нас», — подытожил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена за его лидерство и усилия, направленные на то, чтобы сотрудничество безопасности было наполнено решительными действиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com