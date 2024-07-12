«Для провинции — цена заоблачная» 2 12.07.2024, 9:28

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Слуцкий таксист пожаловался на последствия указа Лукашенко.

Указ Лукашенко «Об автомобильных перевозках пассажиров» обязал таксистов проходить переподготовку. Это необходимо для того, чтобы попасть в новый реестр пассажирских перевозчиков. Однако, как оказалось, обучающие курсы, где нужно пройти переподготовку, стоят недешево.

Один из слуцких таксистов Николай рассказал, что обучение для водителей такси уже прошел, однако нужно еще переподготовку. Вообще, требование к таксистам повышать квалификацию раз в пять лет действует еще с 2008 года. Теперь же это обязательный пункт для попадания в названный выше реестр. И нужно успеть до 1 августа 2024 года.

К примеру, в одной из минских автошкол «Автоправо» цена на курсы повышения квалификации водителей такси — 450 рублей, а с 1 августа — 500. «Для провинции цена курсов заоблачная», – отметил таксист Николай в разговоре с порталом Tochka.by.

Водитель таксует 12 часов в день, и чистый заработок, с его слов, выходит около 40 рублей. А курсы переподготовки рассчитаны на две недели, занятия — каждый день. Плюс стоит прибавить расходы на дорогу и проживание на этот период в Минске.

Обязательная переподготовка — за и против

«Новые курсы проверяют то, что и так уже умею. В гараж я могу заехать хоть с закрытыми глазами», – уверен таксист.

В то же время, по словам директора автошколы «Автоправо» Юрия Бертоша, не все таксисты с первого раза сдают теорию. «И немногие с первого раза точно в бокс заезжают. Поэтому курсы переподготовки определенно нужные», – считает он.

На автодроме отрабатывают эффективное прерывистое торможение, разгон и остановку перед столбиками, проезд по скользкому покрытию, заезд в бокс с двух сторон и не только.

Директор таксопарка, где работает Николай, уже подготовил работников к командировке на эти курсы, требование ведь обязательное.

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси пояснили, что в каждой области работает 10 организаций, у которых есть сертификат на проведение повышения квалификации водителей категории В (которая и нужна таксистам).

В ведомстве также напомнили, что реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении объединит перевозчиков разных форм собственности и соберет информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах. Электронный ресурс начнет действовать 1 августа.

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