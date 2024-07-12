В Норвежском море столкнулись корабль и глубоководный аппарат РФ 3 12.07.2024, 9:38

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Это произошло во время испытаний.

В Норвежском море столкнулись российские корабль «Михаил Рудницкий» и глубоководный аппарат «АС-36». Это произошло во время испытаний.

Об этом сообщает ГУР.

«1 июля во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат «АС-36», - говорится в сообщении.

Модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях «Канонерского судоремонтного завода» с 2017 года. При этом носителем «АС-36» стал спасательный корабль северного флота РФ «Михаил Рудницкий».

«В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж «Рудницкого» не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и «АС-36». В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания», - добавили в ГУР.

В настоящее время россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта «АС-36».

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