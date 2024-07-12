МИД раскрыл новые детали прибытия в Украину Patriot и F-16
- 12.07.2024, 9:55
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Есть два принципиальных момента.
В Украину уже летят первые F-16 и едут новые системы Patriot, но военной помощи от партнеров будет больше. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что не может поделиться маршрутом истребителей F-16, но когда они появятся в небе над Украиной, «все вопросы будут сняты».
«Здесь есть два принципиальных момента. Во-первых, мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут сражаться F-16, и это обещание выполнено. Второе — это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступления первой волны F-16 уже решен», — объяснил Кулеба.
Он рассказал, что теперь Украина работает «на перспективу». Речь идет об увеличении количества F-16, получении других западных моделей самолетов и поставках МиГ-29 дружественными странами. По словам главы МИД, расслабляться во время войны нельзя, и работа продолжается непрерывно.
Также министр сообщил, что Украина просила о семи системах Patriot. По пяти из них уже есть решение и одна (немецкая) уже доставлена, некоторые другие решения приближаются к принятию. Кроме того, партнеры пообещали поставить много комплексов средней и малой дальности. Кулеба подчеркнул, что это будет «самым мощным одноразовым укреплением» украинской противовоздушной обороны за время полномасштабной войны.
«Смотрите, все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину — они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите и она его получит», — добавил он.