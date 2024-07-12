Новая «гонка вооружений» Леонид Невзлин

12.07.2024, 10:09

Не пожалеет ли денег и ресурсов цивилизованный мир?

На юбилейном саммите НАТО, который проходит сейчас в Вашингтоне, уже прозвучали важные заявления, в том числе, о предоставлении Украине новых систем ПВО, дополнительных перехватчиков и 1 миллиарда долларов на поддержку этих систем. Что особенно актуально после последних массовых ударов РФ.

Джо Байден в своем выступлении утверждал, что сейчас НАТО сильнее как никогда после вступления Швеции и Финляндии, а восточный фланг альянса укрепляется для сдерживания дальнейшей агрессии Кремля. Формально - все очень правильно и логично. Но достаточно ли этого не только для защиты Украины, но и для обеспечения безопасности всего цивилизованного мира?

Появляется все больше свидетельств тому, что РФ и ее союзники активно занимаются модернизацией наступательных вооружений и переписыванием военных доктрин с учетом опыта войны в Украине. В том числе, с учетом противостояния с западными оборонительными системами, эффективность которых неизбежно будет падать, если модернизация продолжится.

РФ, Иран, КНДР и Китай не пожалеют денег для дальнейшей кооперации в создании новых образцов ракет, беспилотников, артиллерийских систем. Не пожалеет ли денег и ресурсов цивилизованный мир?

Да, новую «гонку вооружений» начали диктатуры. Да, многим казалось, что в современном мире это уже невозможно. Но если в нее не включиться, сражаться с «осью зла» демократиям будет гораздо сложнее.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

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