Многодетной матери дали шесть лет колонии по шести статьям 12.07.2024, 10:15

Надежда Лаптенок

Фото: из базы «Киберпартизанов»

Сын-подросток с инвалидностью ждет ее на свободе.

Надежде Лаптенок (Ажгиренко) 51 год. Родом она из крупной деревни Новый Свержень Столбцовского района, сообщает «Наша нива».

Большую часть жизни Надежда прожила в Минске. Довольно рано вышла замуж, в 19 лет родила первую дочь, а через год вторую.

Работала на очень простых работах — помощницей воспитательницы в детском саду, санитаркой в больнице и психоневрологическом интернате, в комбинате «Витамин», который кормит больных, лежащих в больницах. А в 2004-м родила еще одну дочь.

Три дочери Надежды уже взрослые. Младший сын Надежды 2010-го года рождения и, по сведениям правозащитников, имеет инвалидность.

Надежду судили в декабре 2023-го. Ее обвиняли в «призывах к санкциям» (ч. 3 ст. 361 УК), «оскорблении Лукашенко « (ч. 1 ст. 368 УК), «разжигании розни» (ч. 1 ст. 130 УК), «оскорблении представителя власти» (ст. 369), «вхождении в состав экстремистского формирования» (ч. 3 ст. 361) и «оскорблении судьи» (ст. 369). Приговор — шесть лет колонии.

Судил ее Сергей Кацар, который считается одним из самых жестких политических судей Беларуси. Он работал по нескольким десяткам политических уголовных дел, по которым присудил десятки, если не сотни лет заключения (по многим из дел приговоры неизвестны). И еще по большому количеству административных дел — только по известным он присудил около 1500 суток арестов и больше 27 тысяч рублей штрафов.

Сергей Кацар с женой во время поездки в Санкт-Петербург. Фото из соцсетей Кацара

В марте 2024 прошла апелляция, и приговор Надежды вступил в силу. Сейчас она в гомельской женской колонии.

Вскоре ее внесли в список «экстремистов», а впоследствии и «террористов».

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