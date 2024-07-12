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Наталья Радина: Сегодня пойти в независимые СМИ — подвиг для молодого человека

  • 12.07.2024, 10:21
Наталья Радина: Сегодня пойти в независимые СМИ — подвиг для молодого человека

Белорусы хотят знать правду.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в большом интервью «Радыё Свабода» рассказала о роли молодых журналистов в работе независимых белорусских медиа:

— Журналистика есть и сегодня. Сайту «Хартия’97» недавно исполнилось 25 лет. Мы работаем, я знаю, что это интересно белорусам, смотря на статистику, мы самый популярный независимый сайт. И люди нас читают, несмотря на то, что в Беларуси блокируют независимые сайты. Знаю, что хорошая посещаемость и у других независимых ресурсов. Когда ты пишешь правду, говоришь людям эту правду, это всегда интересно. Конечно, легче было работать в 90-е, потому что режим еще был слаб, он постепенно зачищал общество, зажимал журналистику. Конечно, мы могли работать в своей стране, а сегодня мы все вынуждены находиться за границей. C этим, конечно, связано много проблем, но надо продолжать свою работу.

Я счастлива, что медиа живы, независимые журналисты есть, несмотря ни на что. Ведь сегодня решить стать независимым журналистом — тяжелый выбор для молодого человека. Это сразу же вызывает много проблем. Ты всегда будешь под угрозой, у тебя не будет хорошей зарплаты, потому что независимые медиа всегда работают при дефиците средств, ты не сможешь работать в своей стране, твои родственники также будут под угрозой.

Сегодня пойти в независимую прессу — подвиг для молодого человека. Поэтому я рада, что есть эти молодые люди, что мы работаем и продолжаем свое дело.

Полный текст интервью читайте здесь

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