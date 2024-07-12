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«Ислочь» одержала первую победу для белклубов в еврокубках сезона

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  • 12.07.2024, 10:30
  • 1,036
«Ислочь» одержала первую победу для белклубов в еврокубках сезона

Белорусские футболисты обыграли «Ла-Фиориту» из Сан-Марино.

11 июля «Ислочь» обыграла «Ла-Фиориту» (1:0) из Сан-Марино в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

Это первая победа для белклубов в еврокубках этого сезона, пишет «Трибуна».

До этого минское «Динамо» сыграло вничью с армянским «Пюником» (0:0) в стартовом круге квалификации ЛЧ, а «Торпедо-БелАЗ» проиграл молдавскому «Милсами» (2:4) в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

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