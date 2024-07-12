«Именно поэтому Путин и Орбан говорят о мире» 3 12.07.2024, 10:50

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Борислав Береза

Договариваться с Россией — это глупо и безнадежно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. До этого он посетил Киев, Москву, Баку и Пекин. Кто стоит за этим вояжом венгерского премьера? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Кто бы не стоял за Орбаном (или же это его личная инициатива), но это точно не на пользу Украине и Евросоюзу. Более того, юристы ЕC уже официально заявили, что Орбан нарушил несколько юридических документов, начав такие переговорные процессы, предлагая себя как посредника.

Более того, его визиты в Китай и Россию говорят только о том, что это было заранее согласовано и сейчас просто идет легализация его позиции. Орбан показывает, что Венгрия, которая сейчас главенствует в Евросоюзе, якобы ведет переговоры от имени Брюсселя, хотя такого мандата доверия у Орбана нет. Поэтому то, что мы видим сейчас, — большая геополитическая игра со стороны Венгрии, России и Китая по продвижении повестки дня в интересах российского диктатора.

— В информационном поле огромное количество различных «мирных планов». Это китайский, есть план советников Трампа, всплывают в последнее время «стамбульские соглашения», циничный вариант перемирия Путина. Почему в последнее время так много разговоров о мире, кому это выгодно?

— Здесь очень интересная ситуация. Хочу проиллюстрировать ее словами Джохара Дудаева, который говорит, что Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда ее планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть свои силы, исправить ошибки и найти слабые места, а потом ударить с новой силой.

Россия уже заявила, что она готова даже, чтобы Иран был посредником. Значит, не все так хорошо у России. А в данный момент РФ пытается сформировать через общественное мнение запрос на переговоры. Россия имитирует, что у нее все хорошо, но только имитирует. На самом деле у РФ огромное количество проблем.

Отрезанная от технологий и возможностей Запада Россия попала под полное влияние Китая. Чем дольше она находится в таком положении, тем хуже ее ситуация и усугубление зависимости от Пекина только растет. Поэтому Путин заинтересован сейчас в приостановлении войны, а для того, чтобы выйти из этой зависимости, главное его требование будет, как ни странно, снятие санкций.

Без снятия санкций он останется в том же зависимом положении. Он становится вассалом, а его феодал Пекин будет указывать. Путина это не устраивает, он даже показывает свое несогласие визитом в Северную Корею или же еще какими-либо действиями, нарушая негласный паритет с Китаем о том, что он не лезет в зону влияния Пекина. Но на это отвечает и Китай. Китай отвечает, например, учениями в Беларуси и визитами в Венгрию к Орбану.

Мы помним, что после Франции Си отправился именно в Будапешт. Мы видим здесь очень большую геополитическую игру.

Но переговоры сейчас — это не цель, а инструмент для достижения нужных им результатов. Например, если бы переговоры случились, войну удалось заморозить до выборов в США, то это было бы в интересах Байдена, а Байден мог бы сказать, что он прекратил войну и спасает украинцев от того, что они гибнут. Недавно Байден вообще заявил, что он «остановил Путина», а на следующий день Путин обстрелял «Охматдет». Вопрос: остановил ли ты его? Почему это заявление Байдена отличается от реальности.

Если же переговоры пройдут после выборов, а на них, представим, побеждает не Байден, а Трамп, то переговоры в интересах Трампа, потому что он скажет, что только пришел, а уже со всеми договорился.

Также заинтересован Китай, который хочет показать себя миротворцем и играется в биполярный мир. Заинтересована Россия, чтобы взять паузу, перевооружиться, поднакопить силы, увеличить свою армию. Она сделает работу над ошибками и начнет вторую войну, в которой в Кремле рассчитывают окончательно покончить с независимостью Украины.

В этой ситуации и Украина хочет, чтобы война закончилась, но только без возможности ее возобновления. И это для Украины самое главное. Поэтому переговоры витают в воздухе, потому что заинтересованных сторон очень много, но формализировать их очень сложно, потому что у каждой стороны свои условия. А условия России абсолютно неприемлемы для Украины, а Путин не готов идти на те условия, которые мы выставляем ей. Из-за этого и существует подобная ситуация.

Орбан пытается имитировать переговорщика, чтобы, с одной стороны, набрать себе дополнительных баллов на международной арене, с другой стороны, он хочет показать себя достаточно влиятельным, потому что ни турки, ни китайцы, ни швейцарцы, ни саудовские арабы и даже Объединенные Арабские Эмираты не смогут добиться того, чего добьется он.

Кроме того, Орбан хочет показать себя представителем интересов Трампа в Евросоюзе. Орбан сейчас абсолютно на своей стороне, хотя и подыгрывает России и Китаю. Поэтому переговоры, которые каждая из сторон проталкивает, — это переговоры в том формате, который видит каждая из этих сторон, но на самом деле точек соприкосновения практически нет.

— Как реагировать Западу и Украине на разговоры о так называемом мире?

— Европа уже реагирует. Появились громкие заявления о том, что надо прекратить председательство Венгрии в Евросоюзе, требуется призвать Орбана к ответу и использовать все юридические механизмы, которые есть. Скорее всего, что это будет использовано, но Европа — это большая бюрократическая машина. Однако она начнет работать.

Украина уже ответила устами Зеленского, который сказал, что мы не откажемся от своих территорий. И он сказал, что нам неприемлем этот план. Более того, давайте откровенно говорить: договариваться с Россией — это глупо и безнадежно. Чеченцы уже попробовали в 1996 году договориться.

Они подписали Хасавюртовские договоренности. Тогда со стороны России подписывал генерал Лебедь, а со стороны Чечни подписал Масхадов. И после это Россия обязалась в течение 5 лет провести все реформы. Там должна была быть и автономия, и все остальное для Чечни, но в 1999 году Россия нарушила эти договоренности, а уже в августе месяце российские самолеты бомбили Чечню.

Когда мы говорим о том, чтобы подписать что-либо с Россией и о чем-то договориться — это абсолютная или глупость, или наивность, или предательство. Потому что Россия нарушит любую договоренность, которую она подписала. Тут нет даже никаких сомнений. Единственное, что может остановить Россию от нарушения договоренностей, если она будет понимать, что она не сможет добиться результатов, а это можно достигнуть только двумя возможностями: либо вступлением в НАТО, либо созданием Украиной настолько сильного военизированного государства, которое гарантировано будет не по зубам России.

Потому что у России главное оружие — это мясо, много-много мяса, вооруженного старой техникой, но в большом количестве. А Украина сопротивляется тем, что отбивает все эти атаки, получая западную, не самую новую передовую технику, но отбивается. Если будет получать самую новую и передовую — тогда будет уже не отбиваться, а будет возвращать свои территории. Именно этого и боится Россия. Поэтому нам нужно сделать ее страх реальностью.

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