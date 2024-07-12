«Авиакомпания оплатила отпуск» 12.07.2024, 10:47

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Как белоруски получили в ЕС компенсацию за задержку авиарейса.

В конце июня подруги Анастасия и Ксения решили устроить себе небольшой отпуск — слетать в Будапешт. Купили билеты на рейс авиакомпании Wizz Air из Варшавы, забронировали отель. Вылет был запланирован на 8.10 утра, но в итоге рейс задержали на шесть часов.

История начиналась не очень хорошо, но в итоге девушки остались довольны: всю стоимость поездки покрыл авиаперевозчик.

Как получить компенсацию за задержку и не лишиться значительной части выплаты, Ксения рассказала MOST.

Первое сообщение о задержке рейса девушки получили ночью накануне поездки — время вылета сдвинули на 13.25. Подруги живут в Варшаве, поэтому больших неудобств эта новость не вызвала — решили позже выехать в аэропорт. Утром пришло ещё одно сообщение: вылет перенесли уже на 14.05.

Талоны на питание

Девушки прошли электронную регистрацию и к 11 утра приехали в аэропорт. К тому моменту они уже знали, что, поскольку рейс перенесли более чем на два часа, им положены талоны на питание. Пошли узнавать, как их получить. Их выдавали сотрудники, обслуживающие рейс. И здесь Ксения обращает внимание пассажиров, которые могут оказаться в подобной ситуации: талоны на питание выдавали не по умолчанию, а по просьбе пассажира. Девушки получили два ваучера на 51 злотый каждый.

— За 30-40 минут до начала посадки к нам подошёл молодой человек. Не представился. Сказал, что собирает данные пассажиров, чтобы податься на компенсацию. Мы без особых вопросов дали ему номера телефонов. Молодой человек сказал, что нам придёт сообщение со ссылкой, по которой нужно будет перейти и что-то заполнить, — рассказывает Ксения. Так подруги узнали, что им положена компенсация.

Согласно Регламенту ЕС 261/2004, пассажиры имеют право на компенсацию в случае задержки рейса не менее чем на три часа (опоздание считается по времени прибытия в пункт назначения). Размер компенсации зависит от расстояния полёта:

250 евро — для рейсов до 1500 километров;

400 евро — для рейсов от 1500 до 3500 километров;

600 евро — для рейсов более 3500 километров.

Рейс из Варшавы в Будапешт — короткий, поэтому пассажиры могли претендовать на компенсацию в размере 250 евро.

Услуги посредника не бесплатны

Когда девушки вернулись из отпуска, увидели, что им действительно выслали информацию о компенсации и ссылку для заполнения формы. Но пройдя по ней, обратили внимание, что прислало её агентство.

Ознакомившись с регламентом посредника, они узнали, что, если авиакомпания примет решение о выплате компенсации, агентству достанется 25% средств. Кроме того, 50 евро составит административный сбор за передачу права на претензию — это нужно, если пассажир подаёт заявку на выплату средств не сам, а через другое лицо.

Девушки решили, что справятся с подачей заявления на компенсацию сами. Не с первой попытки, но всё же нашли на сайте авиакомпании форму и заполнили её каждая за себя (чтобы не терять 50 евро за передачу права на претензию). Сделать это оказалось несложно.

Система предлагает выбрать формы компенсации: перевод средств или начисление баллов. Если наша цель — денежная компенсация, выбираем перевод.

Что дальше

Отследить судьбу претензии можно в личном профиле на сайте авиакомпании по вкладке «Ваши претензии».

— В течение дня было вынесено положительное решение о компенсации. Это было в среду. А в пятницу 250 евро уже пришли на счёт в эквиваленте в злотых, — рассказывает Ксения. Аналогичную компенсацию получила и Анастасия.

Учитывая, что билеты стоили 126 евро, а жильё бронировалось только на две ночи, средства полностью покрыли затраты девушек на поездку.

— Авиакомпания оплатила нам отпуск, — резюмирует Ксения.

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