закрыть
12 июля 2024, пятница, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Усадьбу графа в Чечерске вновь пытаются продать с аукциона по смешной цене

1
  • 12.07.2024, 10:54
  • 1,190
Усадьбу графа в Чечерске вновь пытаются продать с аукциона по смешной цене

Тем не менее есть нюанс.

Усадьба графа Чернышева-Кругликова в Чечерске вновь выставлена на электронные торги. Это произошло спустя почти год после того, как минувший аукцион не принес результатов, сообщает «Флагшток».

В этот раз сектор культуры Чечерского райисполкома всего за одну базовую величину — 40 рублей — попытается найти нового владельца усадьбы через Белорусскую универсальную товарную биржу, которая проведет торги 22 июля.

За такую смешную сумму продают 2-этажную старинную усадьбу площадью более 1,1 тыс. кв. метров — в чем подвох, почему нет желающих? Дело в том, что обустроить себе жилье в графской усадьбе не получится: есть определенные требования по ее использованию. Здесь должна быть размещена или гостиница, или ресторан, или магазин — либо подобные им объекты.

Кроме того, зданию первой половины XIX века присвоен статус историко-культурной ценности — поэтому новому владельцу необходимо будет заключить охранное обязательство и на протяжении двух лет выполнить ремонтно-реставрационные работы.

Нынешняя попытка найти покупателя усадьбы будет уже как минимум четвертой. В первый раз ее пытались продать в начале 2023 года за 859 000 рублей или 340 тысяч долларов в эквиваленте. На следующем аукционе цену снизили вдвое, а уже в августе 2023 года выставили на торги за одну базовую — в итоге цена упала в 25 тысяч раз.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников