Усадьбу графа в Чечерске вновь пытаются продать с аукциона по смешной цене 1 12.07.2024, 10:54

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Тем не менее есть нюанс.

Усадьба графа Чернышева-Кругликова в Чечерске вновь выставлена на электронные торги. Это произошло спустя почти год после того, как минувший аукцион не принес результатов, сообщает «Флагшток».

В этот раз сектор культуры Чечерского райисполкома всего за одну базовую величину — 40 рублей — попытается найти нового владельца усадьбы через Белорусскую универсальную товарную биржу, которая проведет торги 22 июля.

За такую смешную сумму продают 2-этажную старинную усадьбу площадью более 1,1 тыс. кв. метров — в чем подвох, почему нет желающих? Дело в том, что обустроить себе жилье в графской усадьбе не получится: есть определенные требования по ее использованию. Здесь должна быть размещена или гостиница, или ресторан, или магазин — либо подобные им объекты.

Кроме того, зданию первой половины XIX века присвоен статус историко-культурной ценности — поэтому новому владельцу необходимо будет заключить охранное обязательство и на протяжении двух лет выполнить ремонтно-реставрационные работы.

Нынешняя попытка найти покупателя усадьбы будет уже как минимум четвертой. В первый раз ее пытались продать в начале 2023 года за 859 000 рублей или 340 тысяч долларов в эквиваленте. На следующем аукционе цену снизили вдвое, а уже в августе 2023 года выставили на торги за одну базовую — в итоге цена упала в 25 тысяч раз.

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