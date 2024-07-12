США создают для Украины новое дальнобойное оружие ERAM 2 12.07.2024, 11:01

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Боеприпас имеет дальность 400 км, а точность — в пределах 10 метров.

Воздушные силы США сообщили, что Украина может получить новый высокоточный боеприпас воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает The War Zone.

ERAM будет иметь дальность до 250 миль (400 км), что потенциально предоставит украинским Воздушным силам возможность поражать цели на новом расстоянии. По концепции боеприпас должен быть относительно дешевым и легким в производстве. Согласно запросу Управления вооружения Центра управления жизненным циклом (AFLCMC) ВС США указано, что вооружение будет иметь ключевое значение для ускорения способности Украины эффективно и результативно удовлетворять потребности военный и обеспечит доступное оружие массового производства.

Основные требования AFLCMC к новому боеприпасу:

радиус действия — минимум 250 миль (400 км)

максимальная скорость — от 0,6 Маха;

система навигации — должна работать в условиях ухудшения сигнала GPS;

точность — в пределах 10 метров;

темпы производства — 1000 боеприпасов за два года.

Какие разработки подпадают под требования ПС США

Основным претендентом будет проект PJDAM от Boeing с модулем противодействия помехам SABR-M. Также под описание подпадает JSOW от Raytheon. При этом, чтобы выполнить требование по дешевизне стоимость ERAM должна быть около 33% от ракеты JASSM-ER, которая стоит около 1,1 млн долларов. Соответственно стоимость ERAM будет составлять около 350 тысяч долларов.

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