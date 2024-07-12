«Мы задыхаемся, а эти с**и нам угрожают» 2 12.07.2024, 11:10

3,710

В России люди сами тушат лесные пожары, а силовики обвиняют их в «дискредитации».

Леса в Каларском районе на севере Забайкальского края РФ горят с конца июня. Все три недели жители сел Чара, Новая Чара и Икабья тушат огонь сами – ведрами, лейками, помпами и даже огородными распылителями. Кто-то купил себе противопожарные ранцы и помыл бензовоз – в ход идет все. Недавно они с трудом отбили верховой пожар, но боятся, что, если ветер переменится, уже не смогут противостоять – силы на исходе, передает «Сибирь.Реалии».

Все это время они просят помощи у властей: губернатор края Александр Осипов прилетел только 3 июля, но даже не побывал на месте пожаров. Жаловались жители и в Следственный комитет на халатность чиновников. В итоге следователи пришли к самим жалобщикам и пригрозили им уголовной ответственностью за «дискредитацию». Чего именно – не уточнили.

«Все своими силами – кто лейками, кто бутылками, кто ведрами»

– Вы меня извините, еле ноги волоку, только утром вернулся с леса, – извиняется за поздний ответ Виталий Леонтьев из села Новая Чара. – Сами тушим. Ни одного пожарного я в округе за все три недели не видел. Сейчас вышлю видео.

На записях видно, как мужчины и женщины с ведрами и лейками цепочкой уходят в горящие леса.

– У меня двое детей, не рискну их одних оставить в условиях такого жуткого задымления. А люди, у которых есть возможность – да, своими силами борются с огнем… кто лейками, кто бутылками, кто ведрами. Вот соседи бензовозы промыли, наполнили водой и поехали тушить.. Голь на выдумку хитра, от безысходности на что только ни пойдешь, – говорит Марина Захарова из села Новая Чара.

Ее сосед, Семен Чегринец, говорит, что несколько противопожарных ранцев в пик пожаров раздала жителям районная администрация.

– Кто-то сам покупал, кто-то с огородными распылителями пошел, с помпами, – говорит Семен. – Это безумие, конечно. На стихию – с лейкой!

По словам жителей Чары и Новой Чары, третью неделю их села накрывает сверху густой серый дым, последние две недели задымление спустилось вниз и жителям буквально нечем дышать.

– Нам дышать нечем, окна не открываем, чтоб в квартире поменьше было дыма, дома становится душно невыносимо. У ребятишек головные боли, кровь из носа участилась...

И, как назло, дождя сильного все нет и нет... вроде начнется, немного прокапает – и заканчивается, – говорит Захарова. – За окном все серое, мрачное... Я отправлю видео, там еще самое начало, когда можно было выходить. Сейчас я даже высунуться не могу.

Накануне, по словам сельчан, было временное затишье, но сейчас огонь полыхает с другой стороны сел.

– А главное, ты не видишь, этой опасности – третью неделю все в дыму. С одной стороны поселка, вроде, победили огонь – так ветер сильный и немного погодя в другой стороне уже пожар разгорается. Надо постоянно мониторить, ходить туда, проверять! – говорит Алексей из Икабьи. – Вот недавно уже думали, что все закончилось, – а нет, началось возгорание со стороны озера Окунева, и опять все в дыму!

«Прилетел губернатор, посидел под кондиционером и улетел»

Мониторить пожарную ситуацию за самих жителей никто не будет, уверены забайкальцы.

– От кого ждать милости? От губернатора Осипова? Прилетал, посидел под кондиционером и улетел! Даже на пожаре не был, – негодует Шахнур Бахтиярович из Новой Чары.

4 июля Александр Осипов выложил в своем телеграм-канале видео «прилета».

«Сейчас там действует 15 лесных пожаров. Причиной всех возгораний стали сухие грозы. В тушении задействованы и лесные пожарные, и местные жители, и организации, – отрапортовал чиновник. – Пожар, который угрожал Новой Чаре, остановлен и локализован, населению опасности не представляет. И пожар возле Чары также не угрожает местным жителям. Все силы и средства задействованы. Также на тушение пожаров в округ от МЧС прибудут: самолет-амфибия Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами, дополнительная аэромобильная группировка спасателей. Все это будет использовано в случае возникновения угрозы перехода огня на населенные пункты».

Местные жители видео посмотрели и принялись заново тушить «неопасные пожары».

– Пи**ит, как дышит, простите, сил уже нет его вранье слушать и объяснять, – говорит Сергей из Чары. – Эти амфибии прилетели вместе с ним, и тут же улетели! Ни капли воды не уронили сверху. Местные чинуши ни одной противопожарной опашки не сделали! С советских времен не делают. Знаете, когда начали рыть? Когда пожары уже разгорелись. И кто?! Частные компании пригнали свои машины, ни одной служебной тут не было! А этот ****юк [губернатор края] даже у нас не был, пока мы с пацанами со стороны Окунева тушили – он у главы района посидел и рванул снимать такой же видосик в Могочу.

На фоне «не угрожающих местным жителям (по мнению губернатора) пожаров» авиакомпания «Ираэро» объявила о том, что откладывает рейсы на север Забайкальского края именно из-за сложной ситуации с пожарами.

«Из-за сложной ситуации с лесными пожарами на севере Забайкальского края, рейсы Иркутск – Чара – Иркутск за 9 и 10 июля переносятся. Видимость в районе аэропорта не соответствует требованиям авиационной безопасности", – сообщает авиакомпания.

Власти Забайкалья накануне все же ввели в крае режим ЧС федерального уровня. С повторным визитом Осипов не прилетел.

– Мы больше двух недель сами тушим огонь. В ведерки, лейки, ранцы (противопожарные ранцы) льем воду и пытаемся себя, свои дома защитить! Отстояли недавно Чару свою от верхового, но там же леек никаких не хватит, если ветер развернется. Ужасно, что нас никто не слышит, мы бьемся уже полмесяца, всем наплевать, – жалуется Ирина (имя изменено для безопасности собеседницы) из села Новая Чара.

По ее словам, возмущенные жители минимум трех сел Каларского округа – Икабьи, Чары и Новой Чары – подписались под жалобой в Следственный комитет об отказе МЧС и местных властей в помощи в ликвидации лесных пожаров. Сейчас жалеют – следователи причину жалоб подтвердили, но виноватыми почему-то сделали самих жителей.

– Мы как есть, так и написали: мол, SOS! Мы задыхаемся от газов распада горения, видимость в поселках нулевая, а медведи бегут из тайги из-за пожаров! – цитирует обращение Ирина (имя изменено для безопасности собеседницы). – Три дня назад порадовались, потому что местный Следком выдал релиз: «Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителей Забайкальского края о непринятии мер к ликвидации лесных пожаров». О, подтвердили, думаем, сами же следаки пишут: «Жители, в том числе дети и инвалиды, задыхаются от продуктов горения, крупные дикие животные покидают лес и перемещаются в села, что создает угрозу жизни и здоровью населения. Несмотря на многочисленные обращения, меры не принимаются, необходимая специальная техника для тушения пожаров не привлечена. В СУ СК России по Забайкальскому краю начата процессуальная проверка».

Бастрыкин поручил руководителю СК по Забайкалью Алексею Юрьевичу Вольному доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении! Завертелось, ага. Куда там! Завертелось, да не в ту сторону. Эти с**и пошли искать не тех, кто минерализованные полосы не делал и 4 миллиарда, выделенные на противопожарку, присвоил, они стали искать тех, кто жалобы в соцсети писал. Пришли и к тем, кто репостил, разгонял посты по сети. И начали угрожать: мол, ты чего шумишь, дурачок, мы тебе сейчас дискредитацию пришьем, чтобы шумел «потише». Вот поэтому вам поначалу никто и не хотел говорить, что тут да как – народ реально испугался. Думают, сейчас дома наши погорят, а в ответ на наше возмущение нам власти дома в колониях организуют. Нет, ну реально, очень убедительно пугали.

9 июля вице-премьер правительства Забайкалья Николай Захаров заявил о свыше 100 пожаров площадью в 400 тысяч га. При этом он назвал ситуацию «на данный момент контролируемой».

С начала 2024 года в Забайкалье сгорело более миллиона гектаров леса. По данным на 10 июля, действует 134 пожара в 21 районе края на площади 513 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры края. В ведомстве подтвердили, что в пяти районах Забайкалья – Газимуро-Заводском, Тунгиро-Олекминском, Каларском, Сретенском и Могочинском – «выявлены факты недостаточной работы по тушению действующих пожаров». В качестве решения прокуратуры «внесла представления об устранении» в адрес «Читинской авиабазы».

10 июля 2024 года Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае провел отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ и в результате подтвердил превышение ПДК по содержанию азота диоксид в 3,1 раза». В поселке Новая Чара специалисты обнаружили превышение ПДК метилбензола (толуол) в 1,2 раза.

«Местным жителям рекомендовано свести к минимуму нахождение на открытом воздухе и не проветривать помещения», – предложил свой способ решения Роспотребнадзор по Забайкальскому краю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com