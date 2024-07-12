Под мостом в центре Минска застрял экскаватор
- 12.07.2024, 11:18
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Видео от очевидца.
Читатель сообщил «Онлайнеру» о происшествии под путепроводом на улице Московской в центре Минска. По его словам, там застрял грузовик, перевозивший экскаватор.
— Застрял экскаватор под мостом возле ГУВД, — рассказал автор видео.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом направлении со стороны площади Мясникова уже собрался затор. К слову, ограничение высоты под этим путепроводом — 4,2 метра. Но даже на архивных панорамах с этого места можно различить характерные повреждения, говорящие о том, что это не первый случай, когда транспортное средство застревает здесь.