Под мостом в центре Минска застрял экскаватор 12.07.2024, 11:18

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Видео от очевидца.

Читатель сообщил «Онлайнеру» о происшествии под путепроводом на улице Московской в центре Минска. По его словам, там застрял грузовик, перевозивший экскаватор.

— Застрял экскаватор под мостом возле ГУВД, — рассказал автор видео.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом направлении со стороны площади Мясникова уже собрался затор. К слову, ограничение высоты под этим путепроводом — 4,2 метра. Но даже на архивных панорамах с этого места можно различить характерные повреждения, говорящие о том, что это не первый случай, когда транспортное средство застревает здесь.

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