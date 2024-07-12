«Вы знаете, кто такой Путин? Это чудовище»4
- 12.07.2024, 11:25
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Пророчества Валерии Новодворской.
В пятницу, 12 июля, исполнилось 10 лет со смерти диссидентки и советской правозащитницы Валерии Новодворской, скончавшейся в Москве от инфекционно-токсического шока в 64 года.
Жизнь в России не смогла сломить антипутинскую и проукраинскую позицию уроженки белорусского города Барановичи.
Хотя смелая женщина не застала самых страшных преступлений Российской Федерации в Украине с 2014 года, в ее словах ощущаются предсказания и предостережения.
Сайт OBOZ.UA собрал самые яркие цитаты Новодворской.
Она была одной из сознательных людей, которые в бедах России и соседних стран обвиняли не только власть имущих, но и весь народ, живущий молчаливым согласием с террористическим и диктаторским режимом.
«То, что мы стали ямой, позволили Путину сделать нас европейской помойкой и что от нас шарахаются как от зачумленных вместе с нашим Таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина российского народа», – стыдила россиян диссидентка.
Валерия Новодворская задолго до войны в Украине предсказала эмиграцию граждан РФ, не согласных с властями.
«Наш корабль – Россия – захвачен пиратами... Только фанатики, скот и совки могут быть здесь счастливы. Думающий человек быть счастливым в России не может», – говорила публицистка.
«В России пять процентов россиян, варягов, викингов, европейцев, носителей скандинавской традиции. Другие — пресмыкающиеся, амебы и инфузории-туфельки», – говорилось в одной из ее цитат.
Путина публицистка просто ненавидела и никогда не боялась. В правлении диктатора она видела конец развития России.
«В России незаконна в моральном, нравственном плане власть. В политическом – тоже. Это нелегитимная власть. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака», – считала Валерия Ильинична.
Последний год ее жизни пришелся на вторжение России в Украину. С этим правозащитница никогда не была согласна. Она считала Украину независимым государством и предвещала ей счастливое будущее.
«Сегодняшний пароль свободных людей «Слава Украине!», а отклик – «Героям слава!». Пожалуйста, спасайте Украину, и это единственное, что может спасти Россию», – призвала уроженка Беларуси.
«Украинские солдаты умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина, чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженка этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит», – объясняла диссидентка.
«Для Украины выход один – прочный мир. А прочный мир наступает тогда, когда противник не может поднять головы, потому что его ему оторвали», – говорила россиянка.