«Вы знаете, кто такой Путин? Это чудовище» 4 12.07.2024, 11:25

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Пророчества Валерии Новодворской.

В пятницу, 12 июля, исполнилось 10 лет со смерти диссидентки и советской правозащитницы Валерии Новодворской, скончавшейся в Москве от инфекционно-токсического шока в 64 года.

Жизнь в России не смогла сломить антипутинскую и проукраинскую позицию уроженки белорусского города Барановичи.

Хотя смелая женщина не застала самых страшных преступлений Российской Федерации в Украине с 2014 года, в ее словах ощущаются предсказания и предостережения.

Сайт OBOZ.UA собрал самые яркие цитаты Новодворской.

Она была одной из сознательных людей, которые в бедах России и соседних стран обвиняли не только власть имущих, но и весь народ, живущий молчаливым согласием с террористическим и диктаторским режимом.

«То, что мы стали ямой, позволили Путину сделать нас европейской помойкой и что от нас шарахаются как от зачумленных вместе с нашим Таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина российского народа», – стыдила россиян диссидентка.

Валерия Новодворская задолго до войны в Украине предсказала эмиграцию граждан РФ, не согласных с властями.

«Наш корабль – Россия – захвачен пиратами... Только фанатики, скот и совки могут быть здесь счастливы. Думающий человек быть счастливым в России не может», – говорила публицистка.

«В России пять процентов россиян, варягов, викингов, европейцев, носителей скандинавской традиции. Другие — пресмыкающиеся, амебы и инфузории-туфельки», – говорилось в одной из ее цитат.

Путина публицистка просто ненавидела и никогда не боялась. В правлении диктатора она видела конец развития России.

«В России незаконна в моральном, нравственном плане власть. В политическом – тоже. Это нелегитимная власть. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака», – считала Валерия Ильинична.

Последний год ее жизни пришелся на вторжение России в Украину. С этим правозащитница никогда не была согласна. Она считала Украину независимым государством и предвещала ей счастливое будущее.

«Сегодняшний пароль свободных людей «Слава Украине!», а отклик – «Героям слава!». Пожалуйста, спасайте Украину, и это единственное, что может спасти Россию», – призвала уроженка Беларуси.

«Украинские солдаты умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина, чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженка этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит», – объясняла диссидентка.

«Для Украины выход один – прочный мир. А прочный мир наступает тогда, когда противник не может поднять головы, потому что его ему оторвали», – говорила россиянка.

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