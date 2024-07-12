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Эдуарду Бабарико вынесли новый приговор

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  • 12.07.2024, 11:27
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Эдуарду Бабарико вынесли новый приговор

Политзаключенному добавили срок.

Политзаключенный Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарико, получил еще полтора года заключения, сообщает правозащитный центр «Весна».

Эдуарда Бабарико признали виновным в «неповиновении администрации колонии» (ч. 2 ст. 411 УК Беларуси). Он проведет за решеткой на полтора года больше уже вынесенного ему срока.

Дело рассматривал судья Павел Картинен на выездном заседании в колонии.

Напомним, Эдуард Бабарико 5 июля 2023 года был признан виновным по ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК («Уклонение от уплаты налогов»).

Ему дали восемь лет исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин (185 000 рублей).

Эдуард Бабарико был задержан вместе со своим отцом, Виктором Бабарико, 18 июня 2020 года, содержался в СИЗО КГБ.

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