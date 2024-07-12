Банк ВТБ не смог продать заправки «Трайпла» на трассе М1 12.07.2024, 11:49

Они принадлежали опальному бизнесмену Чижу.

Аукцион по продаже двух АЗС, ранее принадлежавших одной из компаний бизнесмена Юрия Чижа, не состоялся. Нынешний владелец — Банк ВТБ (Беларусь) — хотел получить за них более 6 млн рублей. Теперь, вероятно, будут готовиться новые торги с понижением цены, отмечает Office Life.

Две АЗС расположены на разных сторонах примерно на 177-м километре трассы М-1 в Ивацевичском районе. Это достаточно крупные объекты со всей инфраструктурой. Насколько работоспособно заправочное оборудование, впрочем, не сообщается.

Интересно, что победителю торгов собственник даже готов был предложить беспроцентную рассрочку оплаты на пять лет.

Предыдущий владелец этих и других АЗС сети «Трайпл» — компания «НефтеХимТрейдинг» находится в процедуре банкротства. Ее общие долги перед кредиторами оцениваются примерно в $7,5 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com