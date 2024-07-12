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Банк ВТБ не смог продать заправки «Трайпла» на трассе М1

  • 12.07.2024, 11:49
Банк ВТБ не смог продать заправки «Трайпла» на трассе М1

Они принадлежали опальному бизнесмену Чижу.

Аукцион по продаже двух АЗС, ранее принадлежавших одной из компаний бизнесмена Юрия Чижа, не состоялся. Нынешний владелец — Банк ВТБ (Беларусь) — хотел получить за них более 6 млн рублей. Теперь, вероятно, будут готовиться новые торги с понижением цены, отмечает Office Life.

Две АЗС расположены на разных сторонах примерно на 177-м километре трассы М-1 в Ивацевичском районе. Это достаточно крупные объекты со всей инфраструктурой. Насколько работоспособно заправочное оборудование, впрочем, не сообщается.

Интересно, что победителю торгов собственник даже готов был предложить беспроцентную рассрочку оплаты на пять лет.

Предыдущий владелец этих и других АЗС сети «Трайпл» — компания «НефтеХимТрейдинг» находится в процедуре банкротства. Ее общие долги перед кредиторами оцениваются примерно в $7,5 млн.

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