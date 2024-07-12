Как улучшить свое самочувствие в жару 12.07.2024, 11:58

Минздрав дал советы.

Министерство здравоохранения Беларуси в связи с предстоящей жарой дало несколько рекомендаций, как уберечь себя и своих близких от ухудшения самочувствия.

Уточняется, что эти рекомендации актуальны не только тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и здоровым людям.

Придерживаясь этих советов, можно облегчить пребывание в жарком климате, считают в Минздраве.

В жару не нужно выходить на улицу без особой надобности с 12.00 до 16.00, то есть в период максимальной солнечной активности. На улице следует держаться в тени и периодически заходить в помещения с кондиционерами. При этом нужно иметь с собой воду, носить свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.

Отдельные рекомендации даны при нахождении в помещениях. Если там есть кондиционер, не нужно охлаждать воздух ниже 18–20 градусов. Важно находиться подальше от кондиционера. Это позволит избежать тяжелых простудных заболеваний. Также охладить воздух можно, поставив перед вентилятором емкость с водой. Чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в помещение, днем окна следует держать закрытыми и с занавешенными шторами светлых оттенков.

Для защиты организма от обезвоживания рекомендуется пить больше жидкости (не менее 1,5–3 л в день). Жидкость не должна быть холодной.

В Минздраве заметили, что в жару даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем: участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружение, сдавленность в груди и т.д. Это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие летние дни.

Наиболее уязвимы в этот период люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В жару хуже чувствуют себя гипертоники, у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии, нарушения ритма, у людей с хронической сердечной недостаточностью нарастают отеки и одышка.

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