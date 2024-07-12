Байден рассказал, как будет работать договор Ukraine Compact 4 12.07.2024, 12:08

Для Украины «строят город» в НАТО.

Договор Ukraine Compact, который заключили более 20 стран для поддержки Украины, объединяет государства-союзники в «единой всеобъемлющей архитектуре безопасности». Это поможет защите Украины, в частности, в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления на встрече с союзниками на саммите НАТО в Вашингтоне.

Лидер США также высказался о деталях работы этого нового договора по Украине.

«Теперь мы делаем следующий шаг коллективной поддержки безопасности - это Ukraine Security Compact. Как это работает? В прошлом году страны G7 подписали декларацию для долгосрочной поддержки Украины, не только на время войны, но и после победы», - сказал Байден.

Он рассказал, что 20 стран присоединились и заключили договоры безопасности с Украиной.

«Этот компакт объединяет эти страны в единой всеохватывающей архитектуре безопасности, чтобы поддержать Украину не только сейчас, но и на годы вперед», - подчеркнул президент США.

Что касается краткосрочной перспективы, рассказал американский лидер, то «мы предоставим Украине боеприпасы, оружие, учебу, чтобы противостоять российской агрессии».

«В среднесрочной перспективе - мы поможем построить армию, чтобы защитить Украину и сдержать новую агрессию. Чтобы, если Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) вздумал снова это сделать, то все страны ее поддержали», - пояснил Байден.

Он также напомнил свои слова о том, что "мы строим «город» для Украины в НАТО».

«Это путь к будущему членству. Этот компакт в центре этого моста. Мы объединены против Путина в этой бессмысленной и жестокой войне», - резюмировал Байден.

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