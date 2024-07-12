Стало известно, какую сумму лукашисты получили за «отжатый» у частника экс-McDonald's 2 12.07.2024, 12:13

У ресторанов новый собственник.

Новый владелец ресторанов быстрого питания экс-McDonald's — компания «Кволити Фуд» — выкупил 13 объектов общепита за 20,2 млн долларов. Причем заведения были приобретены у Госкомимущества. Информация об этом содержится в новом отчете компании «Коллиерз» по ситуации на рынке недвижимости в Минске, пишет «Зеркало».

Как сообщается в этом отчете, были куплены 13 объектов сети Mak.by. Их общая площадь — 11,6 тысячи квадартных метров.

Как следует из Единого госрегистра юрлиц, теперь 100% фирмы находятся в руках фирмы «Кволити Фуд». В свою очередь 90% этой компании принадлежат белорусскому молочному магнату Алексею Савчуку. Виктория Данько получила 10% акций в новой фирме, то есть по сути сохранила в МАК.by такую же долю, которую имела в экс-McDonald's.

Отметим, что 11 ноября 2022 года стало известно, что McDonald’s уходит с белорусского рынка. Его место собиралась занять российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка».

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