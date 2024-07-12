Австралия арестовала российскую супружескую пару за попытку кражи военных секретов 12.07.2024, 12:18

Это первые шпионы, задержанные по новому закону.

Власти Австралии арестовали первых шпионов по принятому в 2018 г. закону, ужесточившему преследование за скрытое вмешательство во внутренние дела страны. Ими оказались Кира и Игорь Королевы, супруги из России, имеющие также австралийское гражданство.

Кира Королева служила в Австралийских силах обороны IT-специалистом. По утверждению полиции, находясь в длительном отпуске, она тайно выехала в Россию; муж по ее просьбе зашел в ее рабочий аккаунт с домашнего компьютера и отправил запрошенную секретную информацию в Россию.

«Они пытались получить эту информацию с намерением передать ее российским властям», – заявил комиссар федеральной полиции Рис Кершоу. По его словам, пока нет сведений, что в результате Россия получила какие-то важные данные.

Действия службы безопасности Министерства обороны «позволили нам быстро вмешаться и взять операцию под контроль», заявил Майк Берджесс, генеральный секретарь по безопасности Австралийской службы безопасности и разведки.

Супруги жили в Австралии более 10 лет. Кира получила местное гражданство в 2016 г., а ее муж – в 2020 г. По закону, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы; если же будет доказано, что информация попала в руки российских спецслужб, срок может быть увеличен до 25 лет.

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