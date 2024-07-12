«Впервые такого увидел в большом городе» 3 12.07.2024, 12:29

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В минском дворе заметили очень необычного обитателя.

Аист — большая красивая птица, которая с давних пор пользуется любовью белорусов и обычно обустраивает свое гнездо вблизи жилья людей. Кто бывает летом в деревне, тот часто видит аистов и их гнезда. Но в большом городе они показываются редко — все-таки шумно и людно. Хотя исключения бывают.

— Самый необычный житель минского двора, — поделился «Онлайнером» видео читатель.

Он рассказал, что видел аиста во дворе многоэтажного дома по улице Есенина.

— Видел его примерно в 13:15, когда проезжал через двор. Раньше эту птицу там не встречал, откуда она взялась — неизвестно. Но аист живенько так сидел на камушке. Впервые такого увидел в большом городе, — отметил наш читатель.

На самом деле в Минске аистов видели и раньше. Их привлекают в том числе свалки — ищут там, чем бы поживиться.

А вы знали, что аисты — птицы моногамные и подолгу делят гнездо с одними и теми же партнерами. С зимовок аисты возвращаются на старые гнезда, которые постепенно достраивают. Яйца высиживают по очереди. Обычно на гнездо приходится по 2—3 аистенка. В гнезде птенцы находятся очень долго и совершают свой первый полет не раньше чем на 50-й день жизни. Обычно это середина июля или начало августа.

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