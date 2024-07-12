В России занервничали из-за книги о незавидной судьбе Путина, Соловьева и Симоньян 9 12.07.2024, 12:31

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Генпрокурор РФ потребовал изъять из продажи роман «Мышь».

В РФ решили запретить и изъять из продажи книгу, в которой убивают российского диктатора Владимира Путина и пропагандистку Маргариту Симонян.

Как рассказали в издательстве Freedom letters, речь идет романе Ивана Филиппова «Мышь» 2023 года, повествующем о зомби-апокалипсисе в Москве.

По словам его руководителя Георгия Урушадзе, избавиться от книги потребовал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Чем конкретно «Мышь» не угодила кремлевскому режиму, не уточняется, однако догадаться не трудно.

Согласно сюжету романа, из московской лаборатории, в которой российские ученые работают над средством продления жизни своего диктатора, происходит утечка, в результате чего миллионы жителей города превращаются в зомби.

Кроме Путина и Симоньян в нем фигурирует также пропагандист Владимир Соловьев и глава РПЦ Владимир Гундяев, называющий себя «патриархом Кириллом». Дожить до конца повествования им также не удается.

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