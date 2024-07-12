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В Беларуси ужесточили требования к работе экскурсоводов

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  • 12.07.2024, 12:43
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В Беларуси ужесточили требования к работе экскурсоводов

И гидов-переводчиков.

«Правительство» внесло изменения в постановление № 582 «Об экскурсионном обслуживании». Они предусматривают основания для временного, или пожизненного запрета заниматься этой деятельностью, а также вводят новые требования для гидов и экскурсоводов. Документ опубликован на портале Pravo.by, пишет Office Life.

Изменились правила допуска к аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. Еще раньше к ней не допускали тех, кто был осужден по нескольким уголовным статьям — в основном «экстремистского» характера.

Сейчас в этот пункт добавили формулировку, по которой работать экскурсоводом и гидом-переводчиком будет нельзя вне зависимости от снятия или погашения судимости по этим статьям.

А также — после прекращения уголовного преследования по так называемым нереабилитирующим основаниям. То есть, за истечением сроков давности или по амнистии. Этот запрет носит бессрочный характер.

Кроме того, на 5 лет будет запрещено работать в сфере экскурсионного обслуживания тем, кто привлекался по ряду статей к административному наказанию. На такой же срок положен «бан» тем, кто лишился свидетельства за нарушение требований профессиональной этики.

Эти требования также дополнены несколькими пунктами. В частности, лишать свидетельств будут за проявление «неуважения к госсимволам», «некорректные высказывания о стране во время экскурсий», «не толерантность по отношению к другим национальностям» и ряд прочих требований.

Требования по аттестации для гидов и экскурсоводов были введены в Беларуси с 1 января 2023 года.

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