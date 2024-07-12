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Чем подкормить картофель в середине лета?

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  • 12.07.2024, 12:53
  • 1,590
Чем подкормить картофель в середине лета?

Объяснил опытный дачник и агроном.

«Под картофель внесла мало удобрений. Сейчас растения плохо развиваются. Чем и как их подкормить?», - задала вопрос «АиФ» жительница Пружан.

На вопрос ответил опытный дачник, агроном Александр Хоробровец:

– Подкормку азотом проводите как можно раньше, при высоте растений 10–12 см. Лучшее азотное удобрение для этого – мочевина. При внесении азота в более поздние сроки клубни плохо дозревают и качество их снижается. Подкормку калийными удобрениями можно перенести и на более поздние сроки, вплоть до окучивания растений. Фосфорные удобрения, как медленно действующие, в подкормках менее эффективны. Перед выпадением осадков хороший эффект дает подкормка картофеля минеральными удобрениями и золой. Для этого минеральные удобрения вносите на вершину гребня или в междурядья так, чтобы они не соприкасались со стеблями.

В качестве подкормочной смеси используйте 20–25 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата, 12–15 г калийной соли, 30–50 г древесной золы в расчете на 1 м2 посадок. При употреблении сложных удобрений (нитроаммофоска) норма расхода составляет 25–30 г на 1 м2.

Подкормка может быть жидкой, то есть сочетаться с поливом. На 10 л воды возьмите 30–40 г азотных и калийных удобрений, 60–80 г – фосфорных. Если растения отстают в росте, полейте их настоями коровяка или птичьего помета. Настои приготовьте в бочке с водой, сбраживая навоз или помет в течение 4–6 дней. Полученную жидкость разведите 1:10 и полейте около растений, стараясь, чтобы раствор не попадал на листья (во избежание их ожогов). Расход жидкости – 1–2 л на куст.

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